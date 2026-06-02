Travis Scott konserini fırsat bilen şoförü ABD'li yayıncı ifşa etti: Taksimetreyi açmayan sürücüye 141 bin lira ceza kesildi
Beyoğlu’nda düzenlenen Travis Scott etkinliğinin ardından oteline gitmek için taksiye binen ABD’li yayıncı Auger’in, yolculuğunu canlı yayın sırasında kaydetmesi üzerine taksi ücretine ilişkin tartışma gündem oldu. Kartından fazla ücret çekildiğini öne süren yayıncının paylaşımının ardından harekete geçen polis, taksimetre açmadan yolcu taşıdığı belirlenen taksi şoförü H.A.’yı gözaltına aldı. Sürücüye 141 bin 500 lira ceza uygulanırken, taksi sürücü kartı iptal edildi, aracı trafikten men edildi. H.A.’nın dolandırıcılık suçlamasıyla adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
- Beyoğlu'nda Travis Scott etkinliğinden çıkan ABD'li sanal medya yayıncısı Auger'i taksimetre açmadan oteline götüren 43 yaşındaki taksi şoförü H.A.'ya 141 bin 500 lira ceza uygulandı.
- Taksi şoförü H.A.'nın sürücü kartı iptal edildi, aracı trafikten men edildi ve dolandırıcılık suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
- Yayıncı Auger yolculuğunu canlı yayınladıktan sonra kartından 136 dolar fazla ücret çekildiğini iddia etti.
- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, paylaşım üzerine inceleme başlatarak taksi şoförünü yakaladı.
- H.A.'ya taksimetre kullanmamak, yer işaretlerine uymamak ve emniyet kemeri kullanmamak suçlarından ceza kesildi.
Beyoğlu'nda Travis Scott'ın etkinliğinden çıkan ABD'li sanal medya yayıncısı Auger'i taksimetre açmadan oteline götürdüğü belirlenerek gözaltına alınan taksi şoförü 43 yaşındaki H.A.'ya 141 bin 500 lira ceza uygulandı.
EMNİYET HAREKETE GEÇTİ
Karaköy, Tersane Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında dün Travis Scott'ın katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğin ardından Taksim'de konaklayacağı otele gitmek üzere taksiye binen ABD'li sanal medya yayıncısı Auger, yolculuğunu canlı yayınladı.
Görüntülerde araca binmeden önce fiyat konusunda taksi şoförüyle anlaştığı anlar yer alan Auger, indikten sonra kartından fazla ücret çekildiğini fark etti.Dünyaca ünlü yayıncıyı dolandıran taksiye men!
136 dolar ücret alındığını iddia eden yayıncının paylaşımı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.
TAKSİ ŞOFÖRÜNE 141 BİN 500 LİRA CEZA
Yayıncı Auger'i Tersane Caddesi'nden alarak Gümüşsuyu Mahallesi'ndeki otele götüren taksi şoförünün H.A. olduğu tespit edildi. H.A., kullandığı taksiyle birlikte yakalanarak hakkında işlem yapıldı.
Taksi şoförüne, Karayolları Trafik Kanunu'nun 'taksi hizmeti veren otomobillerde taksimetre kullanmamak', 'yer işaretlerine uymamak' ve 'emniyet kemeri kullanmamak' maddeleri kapsamında toplam 141 bin 500 lira ceza yazıldı.
OLAYLA İLGİLİ TAHKİKAT DEVAM EDİYOR
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.