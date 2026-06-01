Çark Caddesi'nde feci ölüm: Yolcu minibüsünün çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yolcu minibüsünün çarptığı 16 yaşındaki bisikletli çocuk, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Çark Caddesi'nde feci ölüm: Yolcu minibüsünün çarptığı çocuk hayatını kaybetti
  • Adapazarı Çark Caddesi'nde şehir içi toplu taşıma aracının çarptığı 16 yaşındaki bisikletli Emircan Çetin hayatını kaybetti.
  • S.A. idaresindeki 54 M 0403 plakalı toplu taşıma aracı Cumhuriyet Mahallesi Çark Caddesi Tümen Sokak kesişiminde bisikletiyle ilerleyen Emircan Çetin'e çarptı.
  • Ağır yaralanan Emircan Çetin Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı ancak kurtarılamadı.
  • Kaza sonrası sürücü S.A. hakkında emniyet ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Adapazarı Çark Caddesi yakınlarında meydana gelen feci kazada, şehir içi toplu taşıma aracının çarptığı 16 yaşındaki bisikletli Emircan Çetin, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti.

16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. (Fotoğraf İHA'dan alınmıştır.)

ÇARK CADDESİ'NDE FECİ KAZA

Kaza, Adapazarı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Çark Caddesi Tümen Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.A. idaresindeki 54 M 0403 plakalı mavi renkli şehir içi toplu taşıma aracı, cadde üzerinde bisikletiyle ilerleyen 16 yaşındaki Emircan Çetin'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan talihsiz çocuk ağır yaralandı.

HASTANEDE YAPILAN MÜDAHALELER YETMEDİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Emircan Çetin, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede yoğun bakıma alınan 16 yaşındaki Çetin, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Genç yaşta hayata veda eden Emircan Çetin'in ölümü yakınlarını yasa boğarken, kazaya karışan toplu taşıma aracının sürücüsü S.A. ve yaşanan olayla ilgili emniyet ekipleri tarafından çok yönlü inceleme başlatıldı.

