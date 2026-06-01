Çark Caddesi'nde feci ölüm: Yolcu minibüsünün çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Ağır yaralanan Emircan Çetin Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı ancak kurtarılamadı.

Adapazarı Çark Caddesi yakınlarında meydana gelen feci kazada, şehir içi toplu taşıma aracının çarptığı 16 yaşındaki bisikletli Emircan Çetin, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti.

16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. (Fotoğraf İHA'dan alınmıştır.)

ÇARK CADDESİ'NDE FECİ KAZA

Kaza, Adapazarı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Çark Caddesi Tümen Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.A. idaresindeki 54 M 0403 plakalı mavi renkli şehir içi toplu taşıma aracı, cadde üzerinde bisikletiyle ilerleyen 16 yaşındaki Emircan Çetin'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan talihsiz çocuk ağır yaralandı.

Kahreden kaza: 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

HASTANEDE YAPILAN MÜDAHALELER YETMEDİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Emircan Çetin, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede yoğun bakıma alınan 16 yaşındaki Çetin, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.