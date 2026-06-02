Düğünlerden sonra ATM'lere dadandı: Adana'da yardım bahanesiyle yaşlıları soyan hırsız kamerada

Adana'da geçen yıl düğün salonlarına dadanan ve cezaevinden yeni tahliye olan hırsızlık şüphelisi S.E., bu kez ATM'lerde yaşlı vatandaşları hedef aldı. Yardım bahanesiyle yaklaştığı mağdurların el çabukluğuyla parasını çalan şüpheli, polisin takibi sonucu yakalanarak yeniden cezaevine gönderildi. YAŞLILARI HEDEF OLARAK SEÇTİ

Olay, 3 Nisan günü Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Mahallesi 75. Yıl Bulvarı üzerindeki ATM'lerin bulunduğu bölgede meydana geldi. İddiaya göre, Erdoğan K., para çekmek için ATM'ye geldiği sırada, telefonla konuşuyormuş gibi yapan S.E. (49)., yaşlı adamın yanına yaklaşarak yardım teklif etti.

Adana'da geçtiğimiz yıl davetsiz katıldığı düğünlerde para çaldığı gerekçesiyle tutuklanan ve cezaevinden tahliye edilen adam, bu kez ATM'lerde yaşlı vatandaşları hedef aldı (Haberin Fotoğrafları İHA'dan alınmıştır) 7 BİN TL'Yİ CEBE İNDİRDİ

Para çekme işlemi sırasında ATM'den çıkan parayı alan şüpheli, el çabukluğuyla 7 bin TL'yi cebine koyup kalanını Erdoğan K.'ye verdi. Daha sonra bölgeden ayrıldı. Eve gidince parasını sayan Erdoğan K., eksik olduğunu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Düğün hırsızı bu kez ATM’de yakalandı! İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.