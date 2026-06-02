Düğünlerden sonra ATM'lere dadandı: Adana'da yardım bahanesiyle yaşlıları soyan hırsız kamerada
Geçen yıl Adana'da davetsiz katıldığı düğünlerde zarf ve takı kutularından para çalarak yakalanan hırsız, cezaevinden çıkar çıkmaz bu kez yaşlıların emekli maaşlarına göz dikti. ATM önlerinde yardım etme bahanesiyle "el çabukluğu" yapan şüphelinin, telefonla konuşma numarasıyla yaklaştığı 4 yaşlı vatandaşı toplamda 40 bin TL dolandırdığı ortaya çıktı. Polis ekiplerinin güvenlik kameralarından teşhis ederek yakaladığı hırsız, sevk edildiği mahkemece yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Adana'da geçen yıl düğün salonlarına dadanan ve cezaevinden yeni tahliye olan hırsızlık şüphelisi S.E., bu kez ATM'lerde yaşlı vatandaşları hedef aldı. Yardım bahanesiyle yaklaştığı mağdurların el çabukluğuyla parasını çalan şüpheli, polisin takibi sonucu yakalanarak yeniden cezaevine gönderildi.
YAŞLILARI HEDEF OLARAK SEÇTİ
Olay, 3 Nisan günü Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Mahallesi 75. Yıl Bulvarı üzerindeki ATM'lerin bulunduğu bölgede meydana geldi. İddiaya göre, Erdoğan K., para çekmek için ATM'ye geldiği sırada, telefonla konuşuyormuş gibi yapan S.E. (49)., yaşlı adamın yanına yaklaşarak yardım teklif etti.
7 BİN TL'Yİ CEBE İNDİRDİ
Para çekme işlemi sırasında ATM'den çıkan parayı alan şüpheli, el çabukluğuyla 7 bin TL'yi cebine koyup kalanını Erdoğan K.'ye verdi. Daha sonra bölgeden ayrıldı. Eve gidince parasını sayan Erdoğan K., eksik olduğunu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.
DÜĞÜNDEKİ HIRSIZ ÇIKTI
Polis ekipleri, şüphelinin 2025 yılında Sarıçam ilçesindeki iki ayrı düğün salonuna davetsiz girerek para dolu zarfları ve takı kutusundaki nakit paraları çalan S.E. olduğunu tespit etti.
40 BİN TL ÇALDI
Yapılan araştırmada şüphelinin aynı ATM yöntemiyle 3 kişiyi daha mağdur ettiği, toplamda 40 bin TL çaldığı belirlendi.
Saklandığı adres belirlenen S.E., düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda, "Paraya ihtiyacım vardı aldım. Paraları da harcadım" dediği öne sürülen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan S.E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.