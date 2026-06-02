Mersin Limanı’nda 4 milyar 960 milyon liralık kaçak ilaç ele geçirildi

Mersin Limanı'nda Pakistan'dan gelen konteynerde 12 milyon 400 bin adet tramadol etken maddeli kapsül ilaç ele geçirildi.

Ele geçirilen kaçak ilaçların piyasa değeri yaklaşık 4 milyar 960 milyon lira olarak belirlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri operasyonu gerçekleştirdi.

Konteynerde havlu ve poşet beyan edilmesine rağmen 248 koli içinde 9 bin 920 kilogram ağırlığında ilaç bulundu.