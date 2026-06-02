Mersin Limanı’nda 4 milyar 960 milyon liralık kaçak ilaç ele geçirildi
Mersin Limanı’nda Pakistan’dan gelen konteynerde 12 milyon 400 bin adet tramadol etken maddeli kapsül ilaç ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 4 milyar 960 milyon lira olan kaçak ilaç operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Hızlı Özet Göster
- Mersin Limanı'nda Pakistan'dan gelen konteynerde 12 milyon 400 bin adet tramadol etken maddeli kapsül ilaç ele geçirildi.
- Ele geçirilen kaçak ilaçların piyasa değeri yaklaşık 4 milyar 960 milyon lira olarak belirlendi.
- Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri operasyonu gerçekleştirdi.
- Konteynerde havlu ve poşet beyan edilmesine rağmen 248 koli içinde 9 bin 920 kilogram ağırlığında ilaç bulundu.
- Olayla ilgili Ö.K. isimli şüpheli gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.
Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, Pakistan'dan Mersin Limanı'na gelen bir konteyneri çalışma kapsamında incelemeye aldı.
Havlu ve poşet beyan edildi, kaçak ilaç çıktı Özet beyan kapsamında konteynerde 40 palet havlu ve poşet türü eşya bulunduğu bildirildi. Ancak ekiplerin yaptığı detaylı kontrollerde, beyan dışı ürünler tespit edildi.
248 KOLİDE MİLYONLARCA KAPSÜL BULUNDU
Konteynerde yapılan aramalarda 25 palet üzerinde bulunan 248 koli içerisinde yaklaşık 9 bin 920 kilogram ağırlığında tramadol etken maddeli "Tamol X 225 mg" marka ilaç ele geçirildi.
Yapılan sayımda toplam 124 bin paket içerisinde 12 milyon 400 bin adet kapsül bulunduğu belirlendi.
PİYASA DEĞERİ 4 MİLYAR 960 MİLYON LİRA
Ele geçirilen kaçak ilaçların piyasa değerinin yaklaşık 4 milyar 960 milyon lira olduğu bildirildi. Operasyon kapsamında kaçakçılık olayını gerçekleştirdiği değerlendirilen Ö.K. isimli şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.