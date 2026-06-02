Tiyatro ve operada büyük rekor: Seyirci sayısı 8,6 milyonu aştı

Türkiye'de kültür ve sanat etkinliklerine ilişkin 2025 verileri açıklandı. TÜİK'in Sinema ve Gösteri Sanatları İstatistikleri'ne göre sinema salonlarından tiyatro sahnelerine, opera ve baleden orkestralara kadar birçok alanda seyirci sayıları ve faaliyet verileri netleşti. Veriler, özellikle sinema sektöründe izleyici kaybına işaret ederken sahne sanatlarında ise farklı eğilimlerin öne çıktığını gösterdi.

Açıklanan istatistikler, Türkiye'de sanat kurumlarının faaliyetlerini sürdürmeye devam ettiğini ortaya koydu. Tiyatro, opera, bale ve müzik topluluklarında bazı alanlarda seyirci artışları yaşanırken, sinema sektöründe hem yerli hem de yabancı filmlerin izleyici sayısında düşüş kaydedildi. Buna karşın sahne sayıları, eser çeşitliliği ve gösterim faaliyetleri kültür-sanat alanındaki hareketliliğin sürdüğünü gösterdi.

Türkiye’de Sinema Salonu Sayısı 2 Bin 161’e Yükseldi

SİNEMA SALONLARI VE GÖSTERİME GİREN FİLM SAYILARI

Sinema Genel Müdürlüğü verilerine göre 2025 yılında Türkiye genelindeki sinema salonu sayısı 2 bin 161'e ulaştı. Salonlardaki toplam koltuk kapasitesi ise 253 bin 364 olarak kaydedildi.

2025’te 771 Film Gösterime Girdi: 159’u Yerli, 258’i Yabancı Yapım

Yıl boyunca sinemalarda toplam 771 film gösterime sunuldu. Bu filmlerin 417'si ilk kez vizyona girerken, yeni gösterime giren yapımların 159'unu yerli filmler, 258'ini ise yabancı filmler oluşturdu.

Sinema Seyircisi Yüzde 15 Azaldı: 27 Milyon Kişi Sinemaları Ziyaret Etti

SİNEMA SEYİRCİSİNDE DÜŞÜŞ

2025 yılında sinema izleyici sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 15 azalarak 27 milyon 657 bin 591 kişiye geriledi. Yerli filmleri tercih eden seyirci sayısı yüzde 18,3'lük düşüşle 15 milyon 96 bin 336 olarak gerçekleşti. Yabancı film seyircisi ise yüzde 10,7 azalarak 12 milyon 561 bin 255 kişi oldu.

Tiyatro Salonu Sayısı Bin Sınırını Aştı: 494 Bin Koltuk Kapasitesine Ulaşıldı

TİYATRO SALONLARI BİN SINIRINI AŞTI

2024-2025 sezonunda tiyatro salonu sayısı 1.101'e yükselirken, toplam koltuk kapasitesi 494 bin 184 olarak belirlendi. Böylece tiyatro altyapısındaki büyüme devam etti.

Devlet Tiyatroları 237 Eseri Sahneledi, 2 Milyona Yakın Seyirci Ağırladı

DEVLET TİYATROLARI 237 ESERİ SAHNELEDİ

Devlet Tiyatroları, 2024-2025 sezonunda 99 telif ve 138 çeviri olmak üzere toplam 237 farklı eseri seyirciyle buluşturdu. Aynı dönemde yetişkinlere yönelik oyunlar 5 bin 55 kez sahnelenirken, çocuk oyunları için 1.612 gösteri düzenlendi.

Sezon boyunca Devlet Tiyatroları'nın toplam seyirci sayısı 1 milyon 951 bin 41 kişi olarak gerçekleşti.

TİYATROYA İLGİ 8 MİLYONUN ÜZERİNDE

Tiyatro salonlarında sahnelenen eser sayısı geçen sezona göre yüzde 4,8 artarak 10 bin 216'ya çıktı. Çeviri eserleri izleyen seyirci sayısı yüzde 14 yükselerek 2 milyon 459 bin 735 kişiye ulaşırken, telif eserlerin seyirci sayısı yüzde 2,9 azalışla 5 milyon 723 bin 522 olarak kaydedildi.

Böylece tiyatro salonlarında toplam seyirci sayısı 8 milyon 183 bin 257 kişiye ulaştı.

Çocuk Oyunlarına İlgi Artıyor: Gösteri Sayısı Yüzde 5,5 Yükseldi

ÇOCUK OYUNLARINA İLGİ ARTIYOR

2024-2025 sezonunda çocuk oyunlarının gösteri sayısı yüzde 5,5 artışla 13 bin 156'ya yükseldi. Buna karşılık yetişkin oyunlarının gösteri sayısı yüzde 5,7 azalarak 21 bin 619'a geriledi.

Çocuk oyunlarını izleyen seyirci sayısında yüzde 5,3'lük artış yaşanırken, yetişkin oyunlarının seyirci sayısı da yüzde 0,1 oranında yükseldi.

Opera ve Bale Seyircisi Yüzde 16,5 Arttı, Orkestra İzleyicisi Azaldı

OPERA VE BALE SEYİRCİSİNDE GÜÇLÜ ARTIŞ

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'ne bağlı salonların bulunduğu 6 ilde gerçekleştirilen opera ve bale gösterileri, 2024-2025 sezonunda daha fazla izleyiciye ulaştı.

Bir önceki sezona göre opera ve bale seyirci sayısı yüzde 16,5 artarken, düzenlenen gösteri sayısında yüzde 21,8'lik yükseliş gerçekleşti. Toplam seyirci sayısı 511 bin 376 olarak kaydedildi.

ORKESTRA VE KOROLARDA FARKLI EĞİLİMLER

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren 6 orkestra, 11 koro ve 11 topluluk sanat etkinliklerini sürdürdü. Bu kurumların toplam seyirci sayısı yüzde 11 azalarak 436 bin 227 kişi oldu.

Alt kategoriler incelendiğinde, orkestra seyirci sayısında yüzde 15,3'lük düşüş görülürken, koroların seyirci sayısı yüzde 27,6 arttı. Toplulukların seyirci sayısı ise yüzde 25,5 gerileyerek 142 bin 766 kişi seviyesinde gerçekleşti.

(TÜİK)

