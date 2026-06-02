Tiyatro ve operada büyük rekor: Seyirci sayısı 8,6 milyonu aştı

DEVLET TİYATROLARI 237 ESERİ SAHNELEDİ

Devlet Tiyatroları, 2024-2025 sezonunda 99 telif ve 138 çeviri olmak üzere toplam 237 farklı eseri seyirciyle buluşturdu. Aynı dönemde yetişkinlere yönelik oyunlar 5 bin 55 kez sahnelenirken, çocuk oyunları için 1.612 gösteri düzenlendi.

Sezon boyunca Devlet Tiyatroları'nın toplam seyirci sayısı 1 milyon 951 bin 41 kişi olarak gerçekleşti.

TİYATROYA İLGİ 8 MİLYONUN ÜZERİNDE

Tiyatro salonlarında sahnelenen eser sayısı geçen sezona göre yüzde 4,8 artarak 10 bin 216'ya çıktı. Çeviri eserleri izleyen seyirci sayısı yüzde 14 yükselerek 2 milyon 459 bin 735 kişiye ulaşırken, telif eserlerin seyirci sayısı yüzde 2,9 azalışla 5 milyon 723 bin 522 olarak kaydedildi.

Böylece tiyatro salonlarında toplam seyirci sayısı 8 milyon 183 bin 257 kişiye ulaştı.