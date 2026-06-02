Acun Ilıcalı’ya yasa dışı bahis davasında beraat: 5 yıl 3 aya kadar hapis isteniyordu

TV8 ve Exxen’de yayınlanan bazı futbol maçlarında yasa dışı bahis reklamı yapıldığı iddiasıyla yargılanan Acun Ilıcalı ve 7 sanık hakkında karar çıktı. İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi, Ilıcalı’nın da aralarında bulunduğu 8 sanığın beraatine hükmetti.

Giriş Tarihi:
  • İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi, Acun Ilıcalı ve 7 sanık hakkında yasa dışı bahis reklamı yapma suçlamasıyla açılan davada beraat kararı verdi.
  • İddianamede sanıkların TV8 ve Exxen'de yayınlanan futbol karşılaşmalarında yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettikleri iddia edilmişti.
  • Sanıklar hakkında 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

Acun Ilıcalı ile kanal ve platform yöneticilerinin yargılandığı davada karar duruşması İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, dosya kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda Ilıcalı ve diğer 7 sanığın beraatine karar verdi.

5 yıl 3 aya kadar hapis isteniyordu

İDDİANAMEDE HAPİS CEZASI TALEP EDİLMİŞTİ

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Acun Ilıcalı'nın da aralarında bulunduğu 8 kişi hakkında hapis cezası istenmişti. Sanıkların, bazı futbol karşılaşmalarında yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettikleri öne sürülmüştü.

Acun Ilıcalı'ya yasa dışı bahis davasında beraat: 5 yıl 3 aya kadar hapis isteniyordu

5 YIL 3 AYA KADAR HAPİS İSTENİYORDU

İddianamede, 8 sanık hakkında 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

Mahkemenin beraat kararıyla birlikte TV8 ve Exxen'de yayınlanan bazı maçlara ilişkin "yasa dışı bahis" davası sonuçlanmış oldu.

