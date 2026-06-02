Acun Ilıcalı’ya yasa dışı bahis davasında beraat: 5 yıl 3 aya kadar hapis isteniyordu
TV8 ve Exxen’de yayınlanan bazı futbol maçlarında yasa dışı bahis reklamı yapıldığı iddiasıyla yargılanan Acun Ilıcalı ve 7 sanık hakkında karar çıktı. İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi, Ilıcalı’nın da aralarında bulunduğu 8 sanığın beraatine hükmetti.
Acun Ilıcalı ile kanal ve platform yöneticilerinin yargılandığı davada karar duruşması İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, dosya kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda Ilıcalı ve diğer 7 sanığın beraatine karar verdi.
İDDİANAMEDE HAPİS CEZASI TALEP EDİLMİŞTİ
Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Acun Ilıcalı'nın da aralarında bulunduğu 8 kişi hakkında hapis cezası istenmişti. Sanıkların, bazı futbol karşılaşmalarında yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettikleri öne sürülmüştü.
5 YIL 3 AYA KADAR HAPİS İSTENİYORDU
İddianamede, 8 sanık hakkında 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.
Mahkemenin beraat kararıyla birlikte TV8 ve Exxen'de yayınlanan bazı maçlara ilişkin "yasa dışı bahis" davası sonuçlanmış oldu.