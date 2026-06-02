Türkiye'de sonradan il olan ilçeler: Haritadaki 14 şehir eskiden nereye bağlıydı?

1990'DA İKİ YENİ İL DAHA KURULDU

1989'daki düzenlemenin ardından il sayısındaki artış bir yıl sonra da devam etti.

1990 yılında:

Batman (Siirt'e bağlıydı)

Şırnak (Siirt'e bağlıydı)

il statüsü kazandı.

Her iki şehir de özellikle bölgesel yönetim ve kamu hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi amacıyla il haline getirildi.