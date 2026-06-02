Türkiye'de sonradan il olan ilçeler: Haritadaki 14 şehir eskiden nereye bağlıydı?
Türkiye'de sonradan il olan ilçeler listesi idari haritanın geçirdiği büyük değişimi gözler önüne seriyor. Nüfus artışı, ekonomik gelişim ve bölgesel ihtiyaçlar doğrultusunda 1989-1999 yılları arasında yapılan yasal düzenlemelerle Türkiye'de tam 14 ilçe il statüsüne yükseltildi. İşte Aksaray'dan Yalova'ya, Batman'dan son kurulan il olan Düzce'ye kadar ilçe statüsünden il yapılan şehirler ve eski bağlı oldukları iller.
EN FAZLA İL 1992 YILINDA KURULDU
Türkiye'de bir yılda en fazla yeni ilin kurulduğu dönem 1992 oldu. Aynı yıl içerisinde altı ilçe il statüsüne yükseltildi.
1992 VE SONRASINDA İL OLAN YERLER
|İl
|Bağlı Olduğu Eski İl
|İl Oluş Tarihi / Kanun
|Ardahan
|Kars
|1992
|Iğdır
|Kars
|1992
|Karabük
|Zonguldak
|1995
|Kilis
|Gaziantep
|1995
|Yalova
|İstanbul
|1995
|Osmaniye
|Adana
|1996
Bu düzenleme Türkiye'nin idari tarihinde en kapsamlı illeşme adımlarından biri olarak kayıtlara geçti.