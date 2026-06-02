Türkiye'de sonradan il olan ilçeler: Haritadaki 14 şehir eskiden nereye bağlıydı?

Türkiye'de sonradan il olan ilçeler listesi idari haritanın geçirdiği büyük değişimi gözler önüne seriyor. Nüfus artışı, ekonomik gelişim ve bölgesel ihtiyaçlar doğrultusunda 1989-1999 yılları arasında yapılan yasal düzenlemelerle Türkiye'de tam 14 ilçe il statüsüne yükseltildi. İşte Aksaray'dan Yalova'ya, Batman'dan son kurulan il olan Düzce'ye kadar ilçe statüsünden il yapılan şehirler ve eski bağlı oldukları iller.

Türkiye'nin idari yapısı yıllar içinde birçok kez değişti. Nüfus artışı, ekonomik gelişim ve bölgesel ihtiyaçlar doğrultusunda bazı ilçeler bağlı bulundukları illerden ayrılarak il statüsüne kavuştu.

Bugün Türkiye haritasında il olarak gördüğümüz bazı şehirler, geçmişte yalnızca birer ilçe konumundaydı. Özellikle 1989 ile 1999 yılları arasında gerçekleştirilen düzenlemelerle toplam 14 ilçe, Türkiye'nin yeni illeri arasında yerini aldı.

1989'da İl Statüsüne Kavuşan Şehirler

1989 yılı, Türkiye'de yeni illerin ortaya çıktığı önemli dönemlerden biri oldu. Bu kapsamda dört ilçe il statüsüne yükseltildi.

  • Aksaray (Niğde'ye bağlıydı)
  • Bayburt (Gümüşhane'ye bağlıydı)
  • Karaman (Konya'ya bağlıydı)
  • Kırıkkale (Ankara'ya bağlıydı)

Bu değişiklikle birlikte söz konusu yerleşimler kendi idari yapılarına kavuşarak bağımsız il olarak yönetilmeye başladı.

1990'DA İKİ YENİ İL DAHA KURULDU

1989'daki düzenlemenin ardından il sayısındaki artış bir yıl sonra da devam etti.

1990 yılında:

  • Batman (Siirt'e bağlıydı)
  • Şırnak (Siirt'e bağlıydı)

il statüsü kazandı.

Her iki şehir de özellikle bölgesel yönetim ve kamu hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi amacıyla il haline getirildi.

BARTIN 1991'DE İL OLDU

Karadeniz Bölgesi'nin önemli yerleşimlerinden biri olan Bartın, 1991 yılında Zonguldak'tan ayrılarak il statüsüne yükseltildi.

Böylece Bartın, Türkiye'nin yeni illeri arasındaki yerini aldı ve kendi idari yapılanmasını oluşturdu.

EN FAZLA İL 1992 YILINDA KURULDU

Türkiye'de bir yılda en fazla yeni ilin kurulduğu dönem 1992 oldu. Aynı yıl içerisinde altı ilçe il statüsüne yükseltildi.

1992 VE SONRASINDA İL OLAN YERLER

İlBağlı Olduğu Eski İlİl Oluş Tarihi / Kanun
ArdahanKars1992
IğdırKars1992
KarabükZonguldak1995
KilisGaziantep1995
Yalovaİstanbul1995
OsmaniyeAdana1996

Bu düzenleme Türkiye'nin idari tarihinde en kapsamlı illeşme adımlarından biri olarak kayıtlara geçti.

DÜZCE'NİN HİKAYESİ DİĞERLERİNDEN FARKLI

Listede yer alan Düzce ise diğer illerden farklı bir süreç yaşadı.

Uzun yıllar Bolu'ya bağlı ilçe olarak kalan Düzce, 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremlerinin ardından yürütülen idari düzenlemeler kapsamında aynı yıl il statüsüne kavuştu.

Böylece Düzce, Türkiye'nin son kurulan ili olarak kayıtlara geçti.

TÜRKİYE'DE SONRADAN İL OLAN 14 ŞEHİR

Türkiye'de ilçe statüsünden il statüsüne yükselen şehirler şöyle sıralanıyor:

  • Aksaray
  • Ardahan
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Düzce
  • Iğdır
  • Karabük
  • Karaman
  • Kilis
  • Kırıkkale
  • Osmaniye
  • Şırnak
  • Yalova
Bu şehirler, geçmişte farklı illere bağlı ilçe olarak yönetilirken zamanla gelişerek Türkiye'nin idari haritasında bağımsız il konumuna ulaştı.

