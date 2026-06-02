Bayramda müzeler doldu taştı! Efes, Hierapolis ve Göbeklitepe zirvede

Bayram döneminde oluşan ziyaretçi hareketliliği, Türkiye'nin kültür turizmindeki canlı tabloyu bir kez daha ortaya koydu. Müze ve ören yerlerinde kaydedilen yoğunluk, birçok destinasyonda dikkat çeken ziyaretçi sayılarına ulaşıldığını gösterdi.

Kurban Bayramı tatili boyunca Türkiye'deki müze ve ören yerlerinde toplam 1 milyon 514 bin 211 ziyaretçi ağırlandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin kültür rotalarının bayram tatilinde ziyaretçilerle dolduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Müzelerimizde ve ören yerlerimizde hayata geçirdiğimiz restorasyon çalışmaları, ziyaretçi odaklı uygulamalar ve yeni müzecilik anlayışımız kültür rotalarımıza olan ilgiyi her geçen gün daha da artırıyor. Bu ilginin en somut yansımalarından birini de Kurban Bayramı tatili boyunca yaşadık. Türkiye'nin dört bir yanındaki kültür rotaları ziyaretçilerimizle doldu. Tatil boyunca müze ve ören yerlerimizde toplam 1 milyon 514 bin 211 ziyaretçiyi ağırladık. Bayramda en çok ziyaret edilen kültür duraklarımız: Efes Ören Yeri – 119 bin 143 ziyaretçi, Hierapolis (Pamukkale) Ören Yeri – 113 bin 34 ziyaretçi, Göbeklitepe Ören Yeri – 65 bin 446 ziyaretçi, Zelve-Paşabağlar Ören Yeri – 55 bin 492 ziyaretçi, Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi – 48 bin 843 ziyaretçi. Kültürel mirasımıza gösterdikleri yoğun ilgi için tüm ziyaretçilerimize teşekkür ediyorum."