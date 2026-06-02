Gümüşhane'de "odunlu" facia: Halis Pekin eşi Arzu Pekin'i döverek öldürdü
Gümüşhane'nin Torul ilçesinde Halis Pekin isimli şahıs bilinmeyen bir nedenle tartıştığı eşi Arzu Pekin'i (26) evlerinin önünde odunla döverek öldürdü. Olay yerinden kamyonetiyle kaçan ve aracı Gümüşhane-Trabzon karayolu kenarında terk edilmiş bulunan cinayet zanlısının yakalanması için polis geniş çaplı çalışma başlattı.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hızlı Özet Göster
- Gümüşhane'nin Torul ilçesinde Halis Pekin, eşi Arzu Pekin'i odunla döverek öldürdü.
- Olay, Torul ilçesi Merkez Mahalle Değirmen yanı mevkiinde saat 14.15 sıralarında gerçekleşti.
- Halis Pekin, cinayetin ardından kendisine ait kamyonetle olay yerinden kaçtı.
- Kamyonet, Gümüşhane-Trabzon karayolu kenarında terk edilmiş halde bulundu.
- Pekin'in yakalanması için çalışmalar sürerken, Arzu Pekin'in cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Gümüşhane'nin Torul ilçesinde bir kişi eşini odunla döverek öldürdü.
Olay saat 14.15 sıralarında ilçedeki Merkez mahalle Değirmen yanı mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Halis Pekin (27) bilinmeyen bir nedenle eşi Arzu Pekin'i (26) evlerinin önündeki odun istiflenen alanda tartışmaya başladı.
ODUNLA DÖVEREK ÖLDÜRDÜ
Tartışmanın ardından Pekin eşini odunla döverek öldürdü. Ardından da kendisine ait kamyonet ile olay yerinde kaçtı.
Şahsa ait kamyonet ilçe dışında Gümüşhane-Trabzon karayolu kenarından terk edilmiş halde bulunurken, Pekin'in yakalanması için çalışma başlatıldı.
Arzu Pekin'in cansız bedeni ise olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Tayfun Dastan Takvim.com.tr Yaşam