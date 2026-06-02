Gümüşhane'de "odunlu" facia: Halis Pekin eşi Arzu Pekin'i döverek öldürdü

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde Halis Pekin isimli şahıs bilinmeyen bir nedenle tartıştığı eşi Arzu Pekin'i (26) evlerinin önünde odunla döverek öldürdü. Olay yerinden kamyonetiyle kaçan ve aracı Gümüşhane-Trabzon karayolu kenarında terk edilmiş bulunan cinayet zanlısının yakalanması için polis geniş çaplı çalışma başlattı.

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde bir kişi eşini odunla döverek öldürdü.

Olay saat 14.15 sıralarında ilçedeki Merkez mahalle Değirmen yanı mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Halis Pekin (27) bilinmeyen bir nedenle eşi Arzu Pekin'i (26) evlerinin önündeki odun istiflenen alanda tartışmaya başladı.

ODUNLA DÖVEREK ÖLDÜRDÜ
Tartışmanın ardından Pekin eşini odunla döverek öldürdü. Ardından da kendisine ait kamyonet ile olay yerinde kaçtı.

Şahsa ait kamyonet ilçe dışında Gümüşhane-Trabzon karayolu kenarından terk edilmiş halde bulunurken, Pekin'in yakalanması için çalışma başlatıldı.

Arzu Pekin'in cansız bedeni ise olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Tayfun Dastan
Tayfun Dastan Takvim.com.tr

