Gümüşhane'de "odunlu" facia: Halis Pekin eşi Arzu Pekin'i döverek öldürdü

Pekin'in yakalanması için çalışmalar sürerken, Arzu Pekin'in cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Halis Pekin, cinayetin ardından kendisine ait kamyonetle olay yerinden kaçtı.

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde bir kişi eşini odunla döverek öldürdü.

Olay saat 14.15 sıralarında ilçedeki Merkez mahalle Değirmen yanı mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Halis Pekin (27) bilinmeyen bir nedenle eşi Arzu Pekin'i (26) evlerinin önündeki odun istiflenen alanda tartışmaya başladı.