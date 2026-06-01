Kırklareli'ndeki yazar cinayetinde kan donduran itiraf: Ruhsat alamayan stajyer avukat teyzesini bıçaklayarak öldürdü
Yazar Ayten Öztürk'ü öldüren Berker Sağlam'ın ifadesi ortaya çıktı. Tutuklanan yeğen, teyzesinin yiyecek ve içeceklerine ilaç ve radyoaktif madde kattığını, kafasında "Bu kadın beni öldürecek" sesleri duyduğunu, cinayeti bu düşüncelerle işlediğini söyledi.
Kırklareli'nin Vize ilçesinde bayram ziyareti sırasında ailesinin evine giden yazar Ayten Öztürk, yeğeni Berker Sağlam tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Katil yeğen, tutuklandı. Sağlam'ın ifadesi ortaya çıktı. Stajyer avukat olduğu öğrenilen Berker Sağlam'ın, psikolojik sorunları nedeniyle ruhsat alamadığı ve bu durumu teyzesine bağladığı iddia edildi. Sağlam'ın ifadesinde, teyzesinin yiyecek ve içeceklerine ilaç ve radyoaktif madde kattığını düşündüğünü söylediği öğrenildi.
Ayrıca annesinin kimliği üzerinden psikiyatrik ilaçlar temin ettiğini belirten Sağlam'ın, "Kafamın içinde 'Bu kadın beni öldürecek' sesleri dönüyordu" dediği ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Dilek Demir