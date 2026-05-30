CANLI YAYIN
Geri

Çanakkale’de 72 yaşındaki kadın sopayla öldürüldü

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde yaşlı çift arasında çıkan tartışma kanlı bitti. İddiaya göre 73 yaşındaki R.C., 40 yıldır birlikte yaşadığı 72 yaşındaki M.Ü.’yü sopayla darbederek öldürdü. Köyü ayağa kaldıran olayın ardından gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Giriş Tarihi:
Çanakkale’de 72 yaşındaki kadın sopayla öldürüldü
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Mollahasanlar köyünde R.C., uzun yıllardır birlikte yaşadığı 72 yaşındaki M.Ü.'yü sopayla darbederek öldürdü.
  • R.C. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
  • Olay yerinde yapılan incelemede suç aleti olduğu değerlendirilen kanlı sopa bulundu.
  • Mahkemeye çıkarılan R.C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
  • Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Olay, Bayramiç ilçesine bağlı Mollahasanlar köyünde meydana geldi. İddiaya göre R.C. ile uzun yıllardır birlikte yaşadığı M.Ü. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmada R.C.'nin, 72 yaşındaki kadını sopayla darbettiği öne sürüldü. Aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan M.Ü. hayatını kaybetti.

Bayramiç’te vahşet! 73 yaşındaki R.C. birlikte yaşadığı kadını sopayla öldürdü (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır)

EVDE KANLI SOPA BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin evde yaptığı incelemede, suç aleti olduğu değerlendirilen kanlı sopa bulundu. Olayın ardından R.C., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Çanakkale’de 72 yaşındaki kadın sopayla öldürüldü-3

ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çanakkale’de 72 yaşındaki kadın sopayla öldürüldü-4

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Takvim Kaynak Tercihleri
Kırklareli'de miras kavgası ölümle bitti: Yazar Ayten Öztürk yeğeni tarafından katledildi
SONRAKİ HABER

Miras kavgası ölümle bitti
Yunus Akseki
Yunus Akseki Takvim.com.tr Yaşam

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler