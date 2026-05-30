Cani babanın kurbanı olan küçük Poyraz, gözyaşlarıyla toprağa verildi: Annenin feryadı yürek dağladı!

Madde bağımlısı cani Muhammet Emin Tortuk’un, 3 yaşındaki oğlu Poyraz Yetkin’i elleriyle boğarak öldürdükten sonra parçalara ayırdığı ortaya çıktı...

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yaşanan vahşet duyanların tüylerini diken diken etti. Muhammet Emin Tortuk, boşanma aşamasındaki eşi evi terk ettikten sonra 3 yaşındaki evladı Poyraz Yetkin Tortuk ile birlikte yaşamaya başladı.

İddiaya göre; uyuşturucu madde bağımlısı olan baba Tortuk, bilinmeyen nedenden dolayı evladını önce boğarak öldürdü, sonra uzuvlarını kesti. Cani baba, tutuklandı. Poyraz'ın cenazesi, Antakya ilçesi Güldüren Mahallesi Mezarlığına defnedildi. Evladının cenazesinde gözyaşlarına boğulan anne Tortuk, acı içerisinde çocuğunu defnetti.

Nilsu Çakıroğlu
