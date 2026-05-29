Sahte HSK kartlı nüfuz ağı çöktü! Protokol kapısından girip devlette iş vaadiyle vurgun yaptılar
Ankara’da kendisini HSK ve Adalet Bakanlığı’nda üst düzey yönetici olarak tanıtan Furkan Devecioğlu’nun kurduğu sahte makam oyunu deşifre oldu. Sahte HSK araç kartıyla Ankara Adliyesi ve HSK binasına protokol kapısından girdiği belirlenen Devecioğlu’nun, “Devletteki işlerinizi çözeriz” vaadiyle güven ağı kurup bu ağı kazanç kapısına çevirdiği ortaya çıktı.
Hızlı Özet Göster
- Ankara'da Furkan Devecioğlu, kendisini HSK ve Adalet Bakanlığı üst düzey yöneticisi, milletvekili danışmanı ve başsavcı olarak tanıtarak sahte nüfuz ağı kurdu.
- Devecioğlu, sahte HSK araç kartıyla Ankara Adliyesi ve HSK binasına protokol kapılarından girerek resmi otoparkları kullandı.
- Şüpheliler Marmaris Kaymakamlığını arayarak Devecioğlu'nu Adalet Bakanlığı Özel Kalem Müdürü olarak tanıttı ve randevu aldı.
- Devecioğlu, Muhammet Serbak ve Sabri Yalun ile birlikte Marmaris Öğretmenevi'nde sahte kimlikle konaklamış ve 4 bin 800 TL ödeme yapmadan ayrılmıştı.
- Üç şüpheli hakkında nitelikli dolandırıcılık, özel belgede sahtecilik ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme suçlarından iddianame hazırlandı.
Ankara'da kendisini Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) ile Adalet Bakanlığı bünyesinde üst düzey yönetici, milletvekili danışmanı ve başsavcı olarak tanıtan Furkan Devecioğlu'nun kurduğu sahte nüfuz ağı deşifre edildi.
Kamu kurumlarını yanıltarak üst düzey makamlara nüfuz etmeye çalıştığı belirlenen Devecioğlu'nun, tanıdığı makam sahibi isimler üzerinden yeni kişilerle tanışmak için referans talep ettiği ortaya çıktı.
Devecioğlu'nun bu yöntemle sahte unvanlar üzerinden güven ağı oluşturduğu, Ankara Adliyesi ve HSK binasına da aracının önüne koyduğu sahte HSK araç kartı sayesinde protokol kapılarından giriş yaptığı ve resmi otoparkları kullandığı belirlendi.
SAHTE HSK KARTIYLA PROTOKOL KAPISINDAN GİRİŞ YAPTI
İddianamede yer alan bilgilere göre Furkan Devecioğlu, kendisini farklı dönemlerde HSK ve Adalet Bakanlığı bünyesinde üst düzey yönetici, milletvekili danışmanı ve başsavcı olarak tanıttı.
Devecioğlu'nun, kamu kurumlarındaki kişilerle kurduğu temasları yeni ilişkiler için referans haline getirdiği, bu yolla çevresinde güven algısı oluşturduğu tespit edildi.
Sahte HSK araç kartını kullanan Devecioğlu'nun Ankara Adliyesi'ne ve HSK binasına protokol kapılarından girdiği, resmi otoparklardan da yararlandığı ortaya çıktı.
GÖREV DAĞILIMIYLA ÜST DÜZEY BÜROKRAT İMAJI VERDİLER
Devecioğlu'nun kurduğu güven ağını daha sonra kamu kurumlarında bekleyen veya istenen işleri çözme vaadiyle kazanç kapısına dönüştürdüğü belirlendi.
Bu süreçte Devecioğlu'nun ekibine Muhammet Serbak ve Sabri Yalun da katıldı.
Ankara'daki faaliyetlerin ardından şüpheliler Fethiye ve Marmaris'e geçti. Seyahat sırasında beylik tabancası bulunan emekli asker Muhammet Serbak kendisini Devecioğlu'nun koruması, Sabri Yalun ise şoförü olarak konumlandırdı.
Bu görev dağılımıyla Devecioğlu'na üst düzey bürokrat imajı verilmeye çalışıldığı değerlendirildi.
HEDEFTE MUĞLA BÜROKRASİSİNE DE NÜFUZ ETMEK VARDI
Şüpheliler, 29 Nisan'da Marmaris Kaymakamlığını arayarak Furkan Devecioğlu'nu Adalet Bakanlığı Özel Kalem Müdürü olarak tanıttı ve randevu talebinde bulundu.
Yapılan ziyaretlerde Ankara'daki üst düzey bürokratlarla yakın ilişkilerden ve hakim-savcı tayinlerinden bahsedildiği belirlendi.
İddianamede, şüphelilerin bu yöntemle Muğla'daki üst düzey makamlara da nüfuz etmeye çalıştığı aktarıldı.
4 BİN 800 LİRALIK FATURA İÇİN BİLE NÜFUZ OYUNU
Marmaris Kaymakamlığı aracılığıyla Marmaris Öğretmenevi'nde 3 şüpheliye yer ayırtıldı.
30 Nisan gecesi yaşanan elektrik kesintisinden faydalanan şüphelilerin, olayla ilgisi bulunmayan F.D.'ye ait T.C. kimlik bilgilerini konaklama belgesine işlediği tespit edildi.
Şüpheli Devecioğlu'nun bu sahte isimle konaklama hizmet sözleşmesini imzaladığı, ertesi sabah ise 4 bin 800 TL tutarındaki konaklama bedelini ödemeden ayrıldığı belirlendi.
ANKARA DÖNÜŞÜNDE TREN GARINDA YAKALANDILAR
Başsavcılık tarafından yürütülen incelemede, Furkan Devecioğlu'nun Adalet Bakanlığı ile hiçbir irtibatının bulunmadığı ortaya çıktı.
Devecioğlu hakkında yakalama kararı bulunduğu ve Muğla'da bir üniversitenin spor bölümünü yarım bıraktığı tespit edildi.
Muhammet Serbak ve Sabri Yalun'un ise birden fazla suç kaydının bulunduğu belirlendi. Şüpheliler, Ankara'ya dönüş yolculuğunun ardından tren garında düzenlenen operasyonla yakalandı.
İncelenen dijital materyallerde, şüphelilerin birçok makamla yakınlık kurduklarına dair paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı.
YANCILARI DA DOLANDIRDIĞINI ÖNE SÜRDÜLER
Yakalanan Muhammet Serbak ve Sabri Yalun, ifadelerinde kendilerinin de Furkan Devecioğlu tarafından kandırıldığını ve 750 bin TL kadar zarara uğratıldıklarını iddia etti.
Ancak savcılık, şüphelilerin önceki tanışıklık sürelerini ve kurumlardaki beyanlarını dikkate alarak birlikte hareket ettikleri değerlendirmesinde bulundu.
Soruşturma kapsamında 8 kamu görevlisinin bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi alındı. Tanıklar, şüphelilerin kendilerini kamu görevlisi olarak tanıttıklarını doğruladı.
"DEVLETTEKİ İŞLERİNİZİ ÇÖZERİZ" VAADİYLE KAZANÇ SAĞLADILAR
İddianamede, şüphelilerin yaklaştıkları kişilere hapisteki akrabalarının yerlerinin değiştirilmesi, randevu ve görüş imkanı sağlanması, bekleyen adli işlerin hızlandırılması gibi konularda vaatlerde bulunduğu belirtildi.
Şüphelilerin bu vaatler üzerinden maddi kazanç temin ettikleri tespit edildi.
İddianamede, sahte güven ağıyla çevrelerindeki insanlara "Devletteki işlerinizi çözeriz" diyerek haksız kazanç elde ettikleri vurgulandı.
KAMU KURUMLARININ ZARARI İDDİANAMEYE GİRDİ
Şüpheliler hakkında 21 Mayıs'ta iddianame hazırlandı.
İddianamede, Marmaris Öğretmenevi'ne ait 4 bin 800 TL'lik zarar nedeniyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kaymakamlığın yanı sıra kimlik bilgileri kullanılan F.D.'nin de zarara uğratıldığı değerlendirildi.
Şüphelilerin, F.D.'nin kimlik bilgilerini usulsüz kullanmaları nedeniyle "Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak", kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp kamu kurumunu zarara uğratmaları nedeniyle "Nitelikli Dolandırıcılık", sahte isimle sözleşme imzalamaları nedeniyle ise "Özel Belgede Sahtecilik" suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmaları istendi.
3 şüphelinin yargılaması Marmaris 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.