Sahte HSK kartlı nüfuz ağı çöktü! Protokol kapısından girip devlette iş vaadiyle vurgun yaptılar

Ankara'da Furkan Devecioğlu, kendisini HSK ve Adalet Bakanlığı üst düzey yöneticisi, milletvekili danışmanı ve başsavcı olarak tanıtarak sahte nüfuz ağı kurdu.

Devecioğlu, sahte HSK araç kartıyla Ankara Adliyesi ve HSK binasına protokol kapılarından girerek resmi otoparkları kullandı.

Şüpheliler Marmaris Kaymakamlığını arayarak Devecioğlu'nu Adalet Bakanlığı Özel Kalem Müdürü olarak tanıttı ve randevu aldı.

Devecioğlu, Muhammet Serbak ve Sabri Yalun ile birlikte Marmaris Öğretmenevi'nde sahte kimlikle konaklamış ve 4 bin 800 TL ödeme yapmadan ayrılmıştı.

Üç şüpheli hakkında nitelikli dolandırıcılık, özel belgede sahtecilik ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme suçlarından iddianame hazırlandı.

Ankara'da kendisini Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) ile Adalet Bakanlığı bünyesinde üst düzey yönetici, milletvekili danışmanı ve başsavcı olarak tanıtan Furkan Devecioğlu'nun kurduğu sahte nüfuz ağı deşifre edildi. Kamu kurumlarını yanıltarak üst düzey makamlara nüfuz etmeye çalıştığı belirlenen Devecioğlu'nun, tanıdığı makam sahibi isimler üzerinden yeni kişilerle tanışmak için referans talep ettiği ortaya çıktı. Devecioğlu'nun bu yöntemle sahte unvanlar üzerinden güven ağı oluşturduğu, Ankara Adliyesi ve HSK binasına da aracının önüne koyduğu sahte HSK araç kartı sayesinde protokol kapılarından giriş yaptığı ve resmi otoparkları kullandığı belirlendi.

SAHTE HSK KARTIYLA PROTOKOL KAPISINDAN GİRİŞ YAPTI İddianamede yer alan bilgilere göre Furkan Devecioğlu, kendisini farklı dönemlerde HSK ve Adalet Bakanlığı bünyesinde üst düzey yönetici, milletvekili danışmanı ve başsavcı olarak tanıttı. Devecioğlu'nun, kamu kurumlarındaki kişilerle kurduğu temasları yeni ilişkiler için referans haline getirdiği, bu yolla çevresinde güven algısı oluşturduğu tespit edildi. Sahte HSK araç kartını kullanan Devecioğlu'nun Ankara Adliyesi'ne ve HSK binasına protokol kapılarından girdiği, resmi otoparklardan da yararlandığı ortaya çıktı.