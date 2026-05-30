Burdur Bucak'ta 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaşamını yitirdi
Burdur'un Bucak ilçesi Isparta-Antalya karayolu Elsazı köyü mevkiinde bu akşam saat 21.30 sıralarında 4 aracın karıştığı zincirleme bir trafik kazası meydana geldi. İlk belirlemelere göre kimlikleri henüz tespit edilemeyen 3 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin ise yaralandığı feci kaza nedeniyle karayolu bir süre trafiğe tamamen kapanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edilerek kurtarma çalışması başlatıldı.
- Burdur'un Bucak ilçesi yakınlarında Isparta-Antalya karayolu Elsazı köyü mevkiinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.
- Kaza bugün saat 21.30 sıralarında meydana geldi.
- Olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.
- Karayolu kazanın ardından bir süre trafiğe kapatıldı.
- Kazaya karışan araçların sürücüleri ve plakaları ile hayatını kaybedenlerin kimlikleri henüz öğrenilemedi.
Burdur'dan bu akşam saatlerinde acı haber geldi. 4 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 4 araç, Isparta-Antalya karayolu Elsazı köyü yakınlarında çarpıştı.
Bucak ilçesi yakınlarında 4 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazasında adeta can pazarı yaşandı.
Kaza bugün saat 21.30 sıralarında Isparta Antalya karayolu Elsazı köyü mevkiinde yaşandı.
4 aracın karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre yine kimlikleri henüz öğrenilemeyen 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.
BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri jandarma ekipleri sevk edildi.
Karayolunun bir süre trafiğe kapanmasına sebep olan kazayla ilgili çalışmaların devam ettiği bildirildi.