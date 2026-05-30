Burdur Bucak'ta 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaşamını yitirdi

Burdur'un Bucak ilçesi Isparta-Antalya karayolu Elsazı köyü mevkiinde bu akşam saat 21.30 sıralarında 4 aracın karıştığı zincirleme bir trafik kazası meydana geldi. İlk belirlemelere göre kimlikleri henüz tespit edilemeyen 3 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin ise yaralandığı feci kaza nedeniyle karayolu bir süre trafiğe tamamen kapanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edilerek kurtarma çalışması başlatıldı.

  • Burdur'un Bucak ilçesi yakınlarında Isparta-Antalya karayolu Elsazı köyü mevkiinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.
  • Kaza bugün saat 21.30 sıralarında meydana geldi.
  • Olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.
  • Karayolu kazanın ardından bir süre trafiğe kapatıldı.
  • Kazaya karışan araçların sürücüleri ve plakaları ile hayatını kaybedenlerin kimlikleri henüz öğrenilemedi.

Burdur'dan bu akşam saatlerinde acı haber geldi. 4 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 4 araç, Isparta-Antalya karayolu Elsazı köyü yakınlarında çarpıştı.

Burdur'daki kazada 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. (Fotoğraflar İHA'ya aittir.)

Bucak ilçesi yakınlarında 4 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazasında adeta can pazarı yaşandı.

Kaza bugün saat 21.30 sıralarında Isparta Antalya karayolu Elsazı köyü mevkiinde yaşandı.

Burdur'da trafik kazası: 3 ölü, 6 yaralı

4 aracın karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre yine kimlikleri henüz öğrenilemeyen 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri jandarma ekipleri sevk edildi.

Karayolunun bir süre trafiğe kapanmasına sebep olan kazayla ilgili çalışmaların devam ettiği bildirildi.

