Adıyaman'da korkunç kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi hayatını kaybetti
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 29 Mayıs akşamı feci bir kaza meydana geldi. Kazada Veysel Coşkun idaresindeki 55 AV 926 plakalı otomobil ile Serkan S.'nin kullandığı 01 AID 574 plakalı otomobil çarpıştı. İki otomobilin çarpışması 4 kişi hayatını kaybetti.
Hızlı Özet Göster
- Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Gölbaşı-Pazarcık karayolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada ölü sayısı 4'e yükseldi.
- Kazada Veysel Coşkun idaresindeki 55 AV 926 plakalı otomobil ile Serkan S.'nin kullandığı 01 AID 574 plakalı otomobil çarpıştı.
- Aynı aileden Aysel Coşkun (39), Muhammed Burak Coşkun (14) ve Deniz Aren Coşkun (1) kazada hayatını kaybetti.
- Hastanede tedavi gören Eymen Mirza Coşkun da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
- Kazada diğer araç sürücüsü Serkan S. ve Buse K. ise hafif yaralandı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında ölü sayısı 4'e yükseldi.
Kaza, 29 Mayıs akşam saatlerinde Gölbaşı-Pazarcık karayolu Çelik Köyü mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Serkan S. (27) idaresindeki 01 AID 574 plakalı otomobil, Pazarcık istikametinden Gölbaşı yönüne seyir halindeyken karşı yönden gelen Veysel Coşkun (45) yönetimindeki 55 AV 926 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.
Kazada sürücü Veysel Coşkun ile araçta bulunan Aysel Coşkun (39), Muhammed Burak Coşkun (14), Emir Mirza Coşkun (12) ve Deniz Aren Coşkun (1) ağır yaralandı. Diğer araç sürücüsü Serkan S. ile yanında bulunan Buse K. (24) ise hafif yaralandı.
ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan aynı aileden Aysel Coşkun, Muhammed Burak Coşkun ve Deniz Aren Coşkun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Eymen Mirza Coşkun da yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada ölü sayısı 4'e yükseldi.