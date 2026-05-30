Bakan Kurum, depremzede çiftin yeni ev sevincini paylaştı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Karacasu-Ferhuş Mahallesi'nde inşa ettiği 2 bin 93 konut depremzedelere teslim edildi. O evlerden biri de Uzungündeş ailesine yeni yuva oldu.

"BU EV BİZE HAYAT GİBİ, BİR ŞANS GİBİ GELDİ"

Deprem sonrası çadır ve kiralık evlerde yaşamlarını sürdüren çift, TOKİ tarafından yapılan konutlara yerleşti. Eşi hamileyken zor şartlarda yaşadıklarını belirten Ufuk Uzungündeş, kurada isimlerinin çıktığını öğrendikleri anı ise büyük bir sevinçle karşıladıklarını ifade etti:

"Eşim hamileydi. Çadırda kalıyorduk, o süreç çok zordu. Mecbur kiraya çıkmak zorunda kaldım. Oğlum oldu, 3 ay içerisinde ev çıktı, şans oldu. Kurada ev çıktığını öğrenince uzak bir mesafeden babamın yanına koşarak 'Baba ismim çıktı' diye gittim. O an ailede büyük bir sevinç oldu. Çünkü insan şaşırıyor, 'bir evim var' diyorsun. Kapıyı açtığımızda 'Oh, burası bizim ev mi?' dedik. İçeri girip tek tek odaları gezdik. Her bir eşyasını koyarken mutluluk yaşadık. Bu ev bize hayat gibi, bir şans gibi geldi. Misafirlerimiz geliyor, 'Ne kadar geniş yapılmış, çok güzel olmuş' diyorlar. Murat Bakanımız bize söz verdi, yerine getirdi. Bizim gözümüzde sadece bakan değil, abimiz gibiydi."

Yaşadıklarına hala inanamadığını ifade eden Uzungündeş, "Yani o çadırda yaşarken biri gelip dese ki; 'Hiç üzülme kardeşim, dert etme. Ben sana bir sene içinde yeni bir ev yaparım' inanmazdım. Hiçbir şekilde inanmazdım çünkü bir yıl içinde kimse kimseye ev yapamaz" dedi.