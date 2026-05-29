Dünyanın gözü İstanbul’da:180'den fazla ülke "küresel yeşil sanayi" için bir araya geliyor

Forumun COP31 öncesinde küresel iklim ve sanayi politikalarına yön veren önemli bir eşik oluşturması bekleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın ev sahipliğinde Yüksek Düzeyi Sanayi ve Teknoloji Bakanları Oturumu gerçekleştirilecek.

Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'nın vizyonu ve himayesinde büyüyen Sıfır Atık Hareketi, Türkiye'nin çevre, kalkınma ve iklim diplomasisi alanındaki küresel liderliğini güçlendirmeye devam ediyor. Başkan Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin ortaya koyduğu sürdürülebilir kalkınma perspektifi; çevresel sorumluluğu, ekonomik büyümeyi, teknoloji üretimini ve stratejik dönüşümü aynı eksende buluşturan yeni bir kalkınma modeli olarak uluslararası ölçekte dikkat çekiyor.

Bu kapsamda Sıfır Atık Vakfı tarafından Birleşmiş Milletler iş birliğiyle düzenlenecek Sıfır Atık Forumu, yalnızca çevre politikalarının değil; sanayi dönüşümünün, teknoloji rekabetinin ve küresel ekonomik dayanıklılığın geleceğinin de tartışılacağı stratejik bir platform niteliği taşıyor. "Antalya'ya Giden Yol: İklim Eylemi Olarak Sıfır Atık" temasıyla gerçekleştirilecek Forum kapsamında düzenlenecek Yüksek Düzeyli Sanayi ve Teknoloji Bakanları Oturumu, küresel sanayinin geleceğine yön verecek kritik başlıkları İstanbul'da aynı masada buluşturacak.

5–7 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek Sıfır Atık Forumu kapsamında düzenlenecek Yüksek Düzeyli Sanayi ve Teknoloji Bakanları Oturumu; sanayide yeşil dönüşüm, sıfır atık, temiz üretim teknolojileri ve döngüsel ekonomi başlıklarında uluslararası düzeyde karar vericileri, bakanları, teknoloji liderlerini, sanayi temsilcilerini ve uluslararası kuruluşları bir araya getirecek.