ATV ile dereden geçmek isterken akıntıya kapılan anne ve oğulun cansız bedenine ulaşıldı

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bayramlaşma ziyareti için ATV ile yola çıkan Mustafa Yeni ve annesi Emine Yeni, dereden geçmeye çalışırken akıntıya kapılarak hayatını kaybetti.

Beylik köyünden akraba ziyaretine gitmek isteyen anne ve oğul, Şevketiye Mahallesi mevkisindeki derede akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Yakınlarının ihbarı üzerine itfaiye, jandarma, sağlık ekipleri ile GESOTİM ve SAR Arama Kurtarma ekipleri bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Ekipler önce Mustafa Yeni'nin cansız bedenine ulaştı, gece saatlerinde olay yerinden 4 kilometre uzakta Emine Yeni'nin cesedi bulundu.

Anne ve oğlun cenazeleri otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, olayla ilgili adli soruşturma sürüyor.

Ekiplerin çalışmalarında 2 kişinin cesetlerine ulaşıldı. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır) DEREDEN GEÇMEYE ÇALIŞIRKEN AKINTIYA KAPILDILAR Olay, Şevketiye Mahallesi mevkisinde meydana geldi.