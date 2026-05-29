İzmir’de su kanalına girip takla atan araç şarampole devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti
İzmir-Çeşme Otoyolu’nda seyir halindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına girdi. Kanalda sürüklenen araç takla atıp tabelaya çarparak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, sürücü Harun Karapolat ile yolcu Meliha Acer’in hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İzmir'in Buca ilçesinde, kontrolden çıkıp su kanalına giren, takla atıp ardından şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü 33 yaşındaki Harun Karapolat ile yanındaki yolcu 27 yaşındaki Meliha Acer hayatını kaybetti.
SAVRULAN ARAÇ ŞARAMPOLE UÇTU
Kaza, saat 02.15 sıralarında, İzmir-Çeşme Otoyolu'nda meydana geldi. Buca istikametinden Çeşme yönüne seyreden hafif ticari araç, sürücüsü Harun Karapolat'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafındaki su kanalına girdi.
Kanalda ilerleyen araç, savrulup takla attıktan sonra yol kenarındaki tabelaya çarparak şarampole devrildi.
OLAY YERİNE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrollerinde, sürücü Harun Karapolat ile bariyerlere savrulan yolcu Meliha Acer'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Trafik ve asayiş ekipleri otoyolda güvenlik önlemi aldı. Hafif ticari araç vinçle kaldırıldı. Karapolat'ın cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.
OLAYLA İLGİLİ TAHKİKAT BAŞLATILDI
Savcının incelemesinin ardından Karapolat ve Acer'in cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı