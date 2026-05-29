Tarihin sıfır noktası geleceğin mirası! Karahantepe'nin koruma çatısı da hazır

Ziyaretçi karşılama merkezi ve bütüncül çevre düzenleme projeleri 2026 yılı içinde uygulamaya alınacak ve yıl sonunda tamamlanması öngörülüyor.

Çevre düzenlemesi ve üst örtü yapımı işinin ihalesi 2024 yılı ekim ayında gerçekleştirildi ve uygulama çalışmaları devam ediyor.

Karahantepe Ören Yeri'nde 2 bin metrekarelik kazı ve araştırma evi, 150 metrekarelik buluntu deposu ve 35 metrekarelik su deposu inşa ediliyor.

Şanlıurfa'da insanlık tarihine ışık tutan en önemli arkeolojik alanlardan biri olan Karahantepe'de yürütülen çalışmalar, kazı faaliyetlerinin ötesine geçerek alanın korunması, geliştirilmesi ve ziyaretçi deneyiminin güçlendirilmesine yönelik bütüncül bir yaklaşımla ilerliyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şanlıurfa Karahantepe'deki çalışmaların 2026 yılı içinde uygulamaya başlanacağını duyurdu.( Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda sürdürülen uygulamalar hem bilimsel araştırma altyapısını güçlendirmeyi hem de ören yerini daha erişilebilir ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmayı amaçlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yürütülen çalışmalara ilişkin olarak sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, 2026 yılı içerisinde uygulamaya başlanacağının müjdesini verdi.