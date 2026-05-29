Antalya'da motosiklet kazası: 16 yaşındaki genç doğum gününde hayatını kaybetti
Antalya'nın Kepez ilçesinde seyir halindeki motosikletin refüje çarparak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, motosiklette bulunan 16 yaşındaki Muhammed Durmaz hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, motosikleti kullanan 17 yaşındaki H.D. hafif yaralandı. Durmaz'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Gencin doğum gününde yaşamını yitirdiği öğrenildi.
OLAY YERİNE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
17 yaşındaki H.D'nin kullandığı motosiklet, Fevzi Çakmak Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi'nde refüje çarparak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
16 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekibi, motosiklette bulunan 16 yaşındaki Muhammed Durmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
DOĞUM GÜNÜNDE GELEN ACI HABER
Kazada motosiklet sürücüsü H.D. hafif yaralandı.
Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderilen Durmaz'ın cenazesi, işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.
Gencin yakınları, gazetecilere, Muhammed Durmaz'ın doğum gününde yaşamını yitirdiğini söyledi.
Simla Öğütcü