Yozgat'ta kayıp olarak aranan Aybüke'den sevindiren haber: Yaylada bulundu

"BULDUĞUMUZDAKİ SEVİNCİ ANLATAMAYIZ"

Baba Süleyman İnce, kızlarının sağ salim bulunmasından dolayı mutluluk yaşadıklarını söyledi.

Kızının bulunmasında emeği geçenlere teşekkür eden İnce, şöyle konuştu:

"Babamızı ziyarete geldiğimizde çocuğun bir anda kaybolduğunu öğrendik. Akşam 18.00'den sabah 07.00'a kadar ekiplerle beraber aradık. Ekipler tarafından sabaha kadar arandı. Sabah saat 06.00 sularında bulundu. Rabb'im vatanımızı ve milletimizi daim eylesin. İlk kaybolduğunda Allah'a sığındık. Rabb'imin o çocuğu koruyacağı düşüncesiyle dualarımızı ettik. Yetkililer ve köylülerimizle aramaya katıldık. Kaybolduğunda üzüntülüydük. Bulduğumuzdaki sevinci de anlatamayız.

Sağlık durumu gayet iyi, şu an kontrol amaçlı hastanede. Biz de şimdi ona gidiyoruz, çok mutluyuz. Rabb'im evladımıza sağ salim kavuşmayı nasip eyledi."

