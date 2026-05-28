CANLI YAYIN
Geri

Yozgat'ta kayıp olarak aranan Aybüke'den sevindiren haber: Yaylada bulundu

Yozgat’ın Çayıralan ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki Aybüke İnce için jandarma, emniyet, AFAD ve gönüllü ekiplerin katılımıyla geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Gece boyunca süren çalışmaların ardından küçük çocuk, sabah saatlerinde evine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki yaylada uyurken bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Aybüke, kontrol amaçlı hastaneye kaldırılırken, ailesi ve yakınları büyük sevinç yaşadı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yozgat'ta kayıp olarak aranan Aybüke'den sevindiren haber: Yaylada bulundu
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Yozgat'ın Çayıralan ilçesi Söbeçimen köyünde kayıp ihbarı yapılan 3 yaşındaki Aybüke İnce, evine 2 kilometre mesafedeki Alamettin Yaylası'nda uyurken bulundu.
  • Jandarma, emniyet, AFAD ve gönüllü ekiplerin katılımıyla gece boyunca sürdürülen arama çalışmaları sabah saat 06.00 civarında sonuç verdi.
  • Sağlık durumu iyi olan çocuk, tedbir amaçlı Çayıralan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
  • Yozgat Valiliği sosyal medya hesabından arama kurtarma çalışmalarına katılan ekiplere teşekkür etti.
  • Baba Süleyman İnce, kızının sağ salim bulunmasından dolayı mutluluk yaşadıklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde kayıp ihbarı yapılan 3 yaşındaki kız çocuğu, evine yakın bölgede uyurken bulundu.

Söbeçimen köyünde yaşayan Aybüke İnce'den haber alamayan yakınları, kayıp ihbarı yaptı.

3 yaşındaki Aybüke yaylada uyurken bulundu

Bölgede çok sayıda gönüllü vatandaş da arama çalışmalarına katıldı.(Haberde yer alan fotoğraflar AA'ya aittir.)

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

İhbar üzerine İnce'nin bulunması için Alamettin Yaylası çevresinde jandarma, emniyet, AFAD ve gönüllü ekiplerce arama çalışması başlatıldı.

Ekipler, çocuğu sabah saatlerinde evine iki kilometre mesafedeki yaylada uyurken buldu.

Yozgat'ta kayıp olarak aranan Aybüke'den sevindiren haber: Yaylada bulundu-3

SAĞLIK DURUMU İYİ

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuğun, tedbir amaçlı Çayıralan Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü belirtildi.

Yozgat Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada ekipler ve gönüllülerin gece boyunca sürdürdüğü arama çalışmaları neticesinde çocuğun sabah saat 06.00 civarında, kaybolduğu noktaya yaklaşık 2 kilometre mesafede sağ bulunduğu bildirildi.

Çocuğun genel sağlık durumunun iyi olduğu kaydedilen açıklamada, "Ailesine ve tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Arama kurtarma çalışmalarına katılan bütün ekiplere de gece boyunca ortaya koydukları özverili ve hummalı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Yozgat'ta kayıp olarak aranan Aybüke'den sevindiren haber: Yaylada bulundu-4

"BULDUĞUMUZDAKİ SEVİNCİ ANLATAMAYIZ"

Baba Süleyman İnce, kızlarının sağ salim bulunmasından dolayı mutluluk yaşadıklarını söyledi.

Kızının bulunmasında emeği geçenlere teşekkür eden İnce, şöyle konuştu:

"Babamızı ziyarete geldiğimizde çocuğun bir anda kaybolduğunu öğrendik. Akşam 18.00'den sabah 07.00'a kadar ekiplerle beraber aradık. Ekipler tarafından sabaha kadar arandı. Sabah saat 06.00 sularında bulundu. Rabb'im vatanımızı ve milletimizi daim eylesin. İlk kaybolduğunda Allah'a sığındık. Rabb'imin o çocuğu koruyacağı düşüncesiyle dualarımızı ettik. Yetkililer ve köylülerimizle aramaya katıldık. Kaybolduğunda üzüntülüydük. Bulduğumuzdaki sevinci de anlatamayız.

Sağlık durumu gayet iyi, şu an kontrol amaçlı hastanede. Biz de şimdi ona gidiyoruz, çok mutluyuz. Rabb'im evladımıza sağ salim kavuşmayı nasip eyledi."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yozgat'ta kayıp olarak aranan Aybüke'den sevindiren haber: Yaylada bulundu-6 Yozgat'ta kayıp olarak aranan Aybüke'den sevindiren haber: Yaylada bulundu-7 Yozgat'ta kayıp olarak aranan Aybüke'den sevindiren haber: Yaylada bulundu-8

Takvim Kaynak Tercihleri
İstanbul’a yakın hafta sonu tatil yerleri: Mudanya, Trilye ve Gölyazı gezi rehberi
SONRAKİ HABER

Mudanya, Trilye ve Gölyazı gezi rotası
Samet Baş
Samet Baş Takvim.com.tr Yaşam

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler