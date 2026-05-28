Yozgat'ta kayıp alarmı: 3 yaşındaki Aybüke için arama çalışması başlatıldı! Kayseri ve Sivas'tan destek ekipleri sevk edildi

Yozgat'ın Çayıralan ilçesi Söbeçimen köyünde yaşayan 3 yaşındaki Aybüke İnce kayboldu. Yapılan ihbarın ardından jandarma, emniyet, AFAD ve gönüllü ekipler geniş çaplı arama çalışması başlattı. Bölgeye Kayseri ve Sivas'tan da destek ekipleri sevk edildi.

  • Yozgat'ın Çayıralan ilçesi Söbeçimen köyü Alamettin Yaylası'nda 3 yaşındaki Aybüke İnce kayboldu.
  • Jandarma, emniyet, AFAD ve gönüllü ekipler geniş çaplı arama çalışması başlattı.
  • Kayseri ve Sivas'tan da destek ekipleri bölgeye sevk edildi.
  • Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, arama çalışmalarının kesintisiz süreceğini açıkladı.
  • Bölgede çok sayıda gönüllü vatandaş da arama çalışmalarına katıldı.

Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan 3 yaşındaki çocuk için arama çalışması başlatıldı.

3 YAŞINDAKİ AYBÜKE'DEN HABER ALINAMIYOR

Söbeçimen köyünde yaşayan 3 yaşındaki Aybüke İnce'den haber alamayan yakınları, kayıp ihbarında bulundu.

Yozgat'ta kaybolan 3 yaşındaki çocuk için arama çalışması başlatıldı. (Haberin fotoğrafları AA'ya aittir)

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

İhbar üzerine İnce'nin bulunması için ilçeye bağlı Alamettin Yaylası çevresinde jandarma, emniyet, AFAD ve gönüllü ekiplerce arama çalışması başlatıldı.

Yozgat Valiliği sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Çayıralan ilçesine bağlı Söbeçimen köyü Alamettin Yaylası'nda evinden uzaklaşan 3 yaşındaki Aybüke İnce'nin bulunması için geniş çaplı arama çalışması yürütüldüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Valiliğimiz koordinasyonunda, Yozgat İl Jandarma Komutanlığı komando, JASAT ve asayiş timlerimiz, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz, Yozgat AFAD ekiplerimiz ve AFAD gönüllülerimiz, Çayıralan Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerimiz, Kayseri JAK ve komando timlerimiz, Kayseri AFAD ekiplerimiz ile çok sayıda gönüllü vatandaşımızın katılımıyla başlatılan arama çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Çalışmalarda görev alan ekiplerimize ve gönüllü vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Yavrumuzun sağ salim bulunması için devletimizin tüm imkanlarıyla arama çalışmalarımız kesintisiz sürecektir."

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan arama çalışmalarının yapıldığı alanda incelemelerde bulundu.

Çalışmaların sürdüğü bölgede incelemelerde bulunan Vali Mehmet Ali Özkan, yaptığı açıklamada, Çayıralan ilçesine bağlı Söbeçimen köyü Alamettin Yaylası'nda saat 20.15 sıralarında 3 yaşındaki bir kız çocuğunun kaybolduğu ihbarı üzerine arama çalışmalarının başlatıldığını söyledi.

İhbarın ardından bölgede jandarma, AFAD, emniyet, çevre illerden gelen arama kurtarma ekipleri ve gönüllü vatandaşların katılımıyla çalışmaların sürdüğünü aktaran Özkan, şunları kaydetti:

"Kayseri ve Sivas jandarmamız, AFAD ekiplerimiz ve vatandaşlarımızla birlikte o saatten bu saate kadar aramalarımıza devam ediyoruz. Vatandaşımız, hemşerilerimiz çok ciddi manada destek veriyor. Bu vesileyle de onlara da teşekkür ediyorum. Aramalarımız nihayete erene kadar kesintisiz devam edecek. Bu vesileyle de arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum. İnşallah çocuğumuzu sağ salim ailesine teslim etmek nasip olur ve ailesine teslim ederiz."

Alamettin Yaylası çevresinde jandarma, emniyet, AFAD ve gönüllü ekiplerce arama çalışması başlatıldı.

Özkan, arama çalışmalarında görev alan AFAD ekipleri ile kurum personeline teşekkür ederek, ekiplere kolaylık diledi.

