Yozgat'ta kayıp alarmı: 3 yaşındaki Aybüke için arama çalışması başlatıldı! Kayseri ve Sivas'tan destek ekipleri sevk edildi

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan arama çalışmalarının yapıldığı alanda incelemelerde bulundu.

İhbarın ardından bölgede jandarma, AFAD, emniyet, çevre illerden gelen arama kurtarma ekipleri ve gönüllü vatandaşların katılımıyla çalışmaların sürdüğünü aktaran Özkan, şunları kaydetti:

"Kayseri ve Sivas jandarmamız, AFAD ekiplerimiz ve vatandaşlarımızla birlikte o saatten bu saate kadar aramalarımıza devam ediyoruz. Vatandaşımız, hemşerilerimiz çok ciddi manada destek veriyor. Bu vesileyle de onlara da teşekkür ediyorum. Aramalarımız nihayete erene kadar kesintisiz devam edecek. Bu vesileyle de arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum. İnşallah çocuğumuzu sağ salim ailesine teslim etmek nasip olur ve ailesine teslim ederiz."