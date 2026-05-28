Kanye West konser için İstanbul'a geldi
Grammy ödüllü efsanevi ABD'li rapçi Kanye West, 30 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda vereceği dev konser için İstanbul'a ayak bastı.
ILS Vision'dan yapılan açıklamaya göre, ILS Vision Kurucusu Erdem Karahan tarafından karşılanan şarkıcı İstanbul'un tarihi noktalarını ziyaret etmeyi planlıyor.
Ünlü rapçinin konserine farklı kesimlerden 120 bin kişinin katılması bekleniyor.
