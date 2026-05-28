Kanye West konser için İstanbul'a geldi

Kanye West İstanbul'da: 30 Mayıs'ta vereceği konser için Türkiye'ye geldi.

Grammy ödüllü ABD'li rap şarkıcısı Kanye West, 30 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda düzenlenecek konser için İstanbul'a geldi.

ILS Vision'dan yapılan açıklamaya göre, ILS Vision Kurucusu Erdem Karahan tarafından karşılanan şarkıcı İstanbul'un tarihi noktalarını ziyaret etmeyi planlıyor.

Ünlü rapçinin konserine farklı kesimlerden 120 bin kişinin katılması bekleniyor.

