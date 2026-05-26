Bodrum'da anne ve kızını katleden Andrej Kuslevic'in kaçış planı deşifre oldu: Sahte plaka ve çifte bilet

Rus anne ve 15 yaşındaki kızını öldürüp cesetlerini sarp araziye atan Andrej Kuslevic'e 2 kez ağırlaştırılmış müebbet verildi. Gerekçeli kararda, katilin cinayet sonrası aracına sahte plaka taktığı ve kaçış için aynı güne iki farklı ülkeye uçak bileti aldığı ortaya çıktı.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kasım 2023'te eski eşi Irina Dvizova ile 15 yaşındaki kızı Dayana Dvizova'yı öldürüp cesetlerini sarp araziye atan Andrej Kuslevic'e, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesinin gerekçesi açıklandı. Mahkeme kararında kan donduran detaylar yer aldı.
Gerekçeli karara göre Kuslevic, cinayetin ardından izini kaybettirmek için kullandığı aracına sahte plaka taktı.
Katil zanlısı Andrej Kuslevic (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve İHA'dan alınmıştır.)

PLANLI CİNAYET

Sanığın Türkiye'den kaçış için de önceden hazırlık yaptığı belirlendi. Mahkeme, Kuslevic'in aynı güne iki farklı ülkeye uçak bileti aldığını tespit etti.
Kararda, sanığın cinayeti planlı şekilde işlediği, delilleri gizlemeye çalıştığı ve kaçış hazırlığı yaptığı vurgulandı. Bodrum'da infial yaratan anne-kız cinayetinde ortaya çıkan bu detaylar, katilin soğukkanlı planını gözler önüne serdi.
Dilek Demir
