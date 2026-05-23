Yozgat'ta feci kaza: Pikapla minibüs çarpıştı | 1 ölü, 2 yaralı

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde minibüs ile pikabın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

PPYRAZLI MEVKİSİNDE ÇARPIŞTILAR

Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin kimlikleri henüz tam olarak netleşmeyen ancak İ.Ö. idaresindeki pikap ile H.İ.A'nın kullandığı minibüs, Yozgat-Kayseri kara yolu Poyrazlı köyü mevkisinde çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da büyük hasar meydana geldi.

EKİPLER SEFEREBER OLDU

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle araçlardan çıkarılan sürücüler İ.Ö. ve H.İ.A. ile pikapta yolcu konumunda bulunan O.Y., olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Boğazlıyan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan O.Y., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Diğer iki yaralının hastanedeki tedavileri sürerken, jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

