Yozgat'ta feci kaza: Pikapla minibüs çarpıştı | 1 ölü, 2 yaralı
Yozgat-Kayseri kara yolu Poyrazlı köyü mevkisinde minibüs ile pikabın çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada, hastaneye kaldırılan yaralılardan O.Y. hayatını kaybederken, araç sürücüleri İ.Ö. ve H.İ.A. yaralandı.
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde minibüs ile pikabın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.
PPYRAZLI MEVKİSİNDE ÇARPIŞTILAR
Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin kimlikleri henüz tam olarak netleşmeyen ancak İ.Ö. idaresindeki pikap ile H.İ.A'nın kullandığı minibüs, Yozgat-Kayseri kara yolu Poyrazlı köyü mevkisinde çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da büyük hasar meydana geldi.
EKİPLER SEFEREBER OLDU
Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle araçlardan çıkarılan sürücüler İ.Ö. ve H.İ.A. ile pikapta yolcu konumunda bulunan O.Y., olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Boğazlıyan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan O.Y., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Diğer iki yaralının hastanedeki tedavileri sürerken, jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.