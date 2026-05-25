Niğde'de ölümlü kaza! İki otomobil çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti
9 günlük Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla yurdun farklı noktalarından kaza haberleri gelmeye devam ediyor. Niğde'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
- Niğde-Kayseri Yolu Kızıklı mevkiinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
- Kazada H.Ö. idaresindeki 15 EJ 070 plakalı otomobil sürücüsü H.Ö. ve yolcu M.Ç. olay yerinde hayatını kaybetti.
- Sürücü B.K. ve R.D. yaralı olarak Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı.
- Kaza 04.30 sıralarında meydana geldi ve polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı.
- Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI
Kaza, 04.30 sıralarında Niğde-Kayseri Yolu Kızıklı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Ö. idaresindeki 15 EJ 070 plakalı otomobil ile B.K. yönetimindeki 38 AIZ 152 plakalı otomobil çarpıştı.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, 15 EJ 070 plakalı otomobilin sürücüsü H.Ö. ile diğer araçta yolcu olarak bulunan M.Ç.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada yaralanan sürücü B.K. ile R.D. ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı.
Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.