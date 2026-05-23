Ankara'da damperi açık kalan kamyonun üst geçide çarptığı kaza kamerada

Kaza sonrası bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kazada arkadan gelen minibüs ve otomobil kamyon ile yıkılan üst geçide çarparak 3 kişi yaralandı.

Ankara Altındağ ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda damperi açık kalan kamyon yaya üst geçidine çarparak üst geçidin yıkılmasına neden oldu.

Samsun yönüne giden kamyonun açık kalan damperi, üst geçide çarptı. Üst geçit yıkıldı; arkadan gelen minibüs ile otomobil, kamyona ve yıkılan üst geçide çarptı.

Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası Turgut Özal Bulvarı'nın Samsun yönü de araç geçişine kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların ve üst geçidin kaldırılmasının ardından trafik kontrollü olarak sağlanmaya başladı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

