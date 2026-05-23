Ankara'da damperi açık kalan kamyonun üst geçide çarptığı kaza kamerada
Ankara’da damperi açık kalan bir kamyonun yaya üst geçidine çarpması paniğe neden oldu. Altındağ ilçesindeki kazada üst geçit yıkılırken, arkadan gelen minibüs ve otomobil de kamyon ile yıkılan parçaların arasına girdi. Meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi yaralanırken, bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza sonrası Turgut Özal Bulvarı’nın Samsun yönü trafiğe kapanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaza, saat 11.00 sıralarında, Altındağ ilçesi Zübeyde Hanım Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi.Ankara'da kamyon üst geçide çarptı: 3 yaralı
KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI
Samsun yönüne giden kamyonun açık kalan damperi, üst geçide çarptı. Üst geçit yıkıldı; arkadan gelen minibüs ile otomobil, kamyona ve yıkılan üst geçide çarptı.
Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza sonrası Turgut Özal Bulvarı'nın Samsun yönü de araç geçişine kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların ve üst geçidin kaldırılmasının ardından trafik kontrollü olarak sağlanmaya başladı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.