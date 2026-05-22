Zeinal'a arabanın anahtarını vererek Gülistan'ı yurda bırakmasını istediğini söyleyen Cemile Yücer, " Saat yaklaşık olarak 22:30-22:40 civarı idi. Yaklaşık yarım saat geçtikten sonra Engin bana 'yurt şuradan şurası, bu çocuk nerde kaldı' dedi. Ben de cep telefonum ile Zeinal'a nerede kaldın diye sormak için aradım ancak açmadı bu esnada saat 23.00 idi. Bu esnada Engin'i bir polis arayarak 'aracınız çamura saplanmış, gelip çıkartmanızda fayda var' dediğini biliyorum.

Gülistan'ın kendisine ve oğluna hitaben 'yurt kapanmadan ben gideyim, sorun yaşamayayım' diyerek mutfaktan çıktı ve kapıya yöneldiğini belirten Cemile Yücer, "Zeinal'da Gülistan'a hitaben 'biz seninle sonra görüşürüz' diyerek odasına geçti. Gülistan evden çıktıktan sonra bende daire kapısını kapattım ve Zeinal odasına bende salona geçtim. Salonda Engin vardı. Kapının kapanma sesini duyduğu için bana 'Gülistan gitti mi, hava yağmurlu, bana Gülistan'ı Zeinal yurda bıraksın' dedi." İfadesinde bulundu.

Saat 23.00 sıralarında Engin kapının yanında olan vestiyerde asılı olan montunu alarak evden çıktı. Bundan 15-20 dakika sonra oğlum ve Engin eve geldiler. Engin. Zeinal'a 'yurt bu tarafta iken senin bu şu tarafta ne işin var, ben sana yurda bırak gel demedim mi diyerek yüksek sesle kızdı. Zeinal da Engin'e hitaben 'ben Gülistan'ı yurda bırakmak istedim ancak o yurt istikametine gitmeyince mecburen bende Gülistan'ın arkasından gittim ve gitmek istediği yere bırakmak istedim bundan dolayı e tarafa gittim ve çamurlu bir yol vardı çamura battım' dedi. Zeinal ve Engin'in üzerlerinde çamur var mıydı yok muydu hatırlamıyorum" dedi.

"BURALAR ÇOK KARIŞIYOR ZEİNAL'IN BURAYA GELMESİ GEREKLİ"

Eşi Engin Yücer'in kendisine Zeinal'ın Rusya'ya gönderilmesini istediğini belirten Cemile Yücer, "Bende biz buradan kaçar gibi gidiyoruz. Bir suçumuz varsa neticesine katlanırız ve gitmek istemiyorum dedim. Ancak eşime amirleri git dediği için gitmek zorunda kaldık. Oğlum Zeinal'ı Elazığ'dan İstanbul'a, İstanbul'dan da Rusya'ya uçak bileti olarak gönderdim.

Daha sonra Ertuğrul müdür ve Tunceli'nin emniyet müdürü ve korumaları ile birlikte Engin'in Elazığ'da ikamet eden Mustafa Balıbey isimli dayısının evine gelerek Zeinal'ın tekrar Türkiye'ye gelmesi gerekli, buralar çak karışıyor Zeinal'ın tekrar buraya gelmesi lazım dediler. Bunun üzerine de ben Zeinal ile görüştüm. Zeinal da bana 'anne benim bir suçum yok, babama da benim yüzümden bir zarar gelmesin, madem amirleri gelmemi istiyorlarsa bende geri döneyim' dedi ve Türkiye ye geri geldi" dedi.

Gülistan soruşturmasında tutuklanan Erdoğan Elaldı'yı tanımadığını savunan Cemile Yücer, "Bizim evimize kesinlikle yabancı birisi gelmedi. Bizim ikametimizin olduğu bölgeye ve oğlumun çalıştığı kafeye neden gittiği konusunda bir fikrim yok. Ancak Gülistan Doku'ya zarar veren kişi o ise oğluma da zarar vermek için ikametimizin olduğu bölge de ve oğlumun çalıştığı kafe bölgesinde bulunduğunu tahmin ediyorum.

Erdoğan Elaldı ile birlikte oğlum ve Engin kesinlikle birlikte hareket etmemiştir. Oğlum Zeinal'ın Erdoğan Elaldı'yı tanıyıp tanımadığını bilmiyorum. Gülistan Doku'nun ölmüş olduğunu düşünmüyorum. Öldürmüş ise de ne oğlum ne de eşim bu işe iştirak ya da yardım etmemiştir" ifadelerini kullandı.

Simla Öğütcü