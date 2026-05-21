Gençlik enerjisi COP31 sürecine taşınıyor: Sıfır Atık Vakfı ve Gençlik Spor Bakanlığı’ndan COP31 adımı
Sıfır Atık Vakfı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye’de düzenlenecek COP31 sürecinde gençlerin çevre ve iklim çalışmalarına aktif katılımını artırmak için iş birliği süreci başlattı. Projelerle gençlik merkezleri, yurtlar, üniversiteler ve kamplarda sıfır atık bilincinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.
- Sıfır Atık Vakfı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, 9-20 Kasım 2026'da Türkiye'de düzenlenecek COP31 sürecinde ortak projeler yürütmek üzere iş birliği başlattı.
- Emine Erdoğan'ın himayesindeki iş birliği kapsamında Sıfır Atık Genç Gönüllüleri, Sıfır Atık Gençlik Merkezleri ve Sıfır Atık Tematik Kampları oluşturulacak.
- Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 21 Mayıs 2026'da düzenlenen tanıtım toplantısına katıldı.
- Türkiye genelinde 1 milyon öğrencinin barındığı yurtlarda, gençlik merkezlerinde ve 50'ye yakın gençlik kampında çevre projeleri uygulanacak.
- 5-7 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek Sıfır Atık Forumu'na Gençlik ve Spor Bakanlığı destek verecek ve gençlerle ilgili oturum gerçekleştirilecek.
Türkiye'nin çevre ve iklim vizyonuna katkı sunan Sıfır Atık çalışmaları, COP31 sürecinde gençlerin aktif katılımıyla yeni bir aşamaya taşınıyor. Sıfır Atık Vakfı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye'de 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek COP31 kapsamında gençlik merkezleri, yurtlar, üniversiteler ve kampları kapsayan ortak projeler yürütecek.
COP31 YOLUNDA GENÇLİK ODAKLI İŞ BİRLİĞİ
21 Mayıs 2026 tarihinde Sıfır Atık Vakfı ev sahipliğinde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına, Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak katıldı.
Toplantıda, gençlerin çevre politikalarına aktif katılımını artırmayı hedefleyen çok yönlü projeler ele alınırken, COP31 sürecine yönelik güçlü iş birliği mesajı verildi.
"GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞIMIZLA YENİ BİR SÜRECİ BAŞLATIYORUZ"
Programın açılışında konuşan Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin vizyonuyla, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak öncülüğünde sıfır atık ile ilgili Türkiye'nin ve dünyanın geleceğini yakından ilgilendiren yeni bir sürecin hayata geçirildiğini belirtti.
Ağırbaş, "Gittiğimiz bütün toplantılarda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlatılan küresel adalet çağrımızı yineliyoruz. Türkiye'nin gençleri olarak, bu milletin evlatları olarak bu dünyaya borcumuz var.
Bugün Gençlik ve Spor Bakanlığımızla yeni bir süreci başlatıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız Türkiye'de başarılı çalışmalara imza atan, yurtları yöneten, burslar veren ve gençlere dair, gençlerin gelişimine dair önemli çalışmalar yapan güçlü bir bakanlığımız.
Bakanımız gençlik çalışmalar içinden gelen, sporun içinden gelen bir insan. Gençlerin halinden anlayan ve doğru çözüm önerileri üreten bir Bakanımız var. Bugün de inşallah tanıtımını yapacağımız projelerle beraber hem COP31'e hem de COP31 sonrası süreçte güçlü adımlarla Türkiye'nin gençleriyle beraber omuz omuza yol yürüyeceğiz" dedi.
ÇEVRE MÜCADELESİNDE KUŞAK VURGUSU
Sistemin dönüşümünün kuşakların dönüşümü olmadan mümkün olmadığını belirten Ağırbaş, sıfır atık kültürünün çocuklar, gençler ve kadınlarla birlikte yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı.
Ağırbaş, şöyle devam etti:
"Biz bu topraklarda sıfır atık kültürünü hakim kılmak istiyorsak, bu dünyada sıfır atık kültürünü yaygınlaştırmak istiyorsak, bu süreçte çocuklarla, gençlerle, kadınlarla omuz omuza yürümek zorundayız. Yarın yaşadığımız şehirlerin havası kirlendiğinde, deniz suyu kirlendiğinde bunun faturasını o şehirde yaşayan bütün insanlar ödeyecek.
Ne yazık ki dünyamız artık küresel bir çevre felaketine doğru gidiyor. Bugün insan başına haftalık 5 gram mikroplastik yutuyoruz. Birleşmiş Milletler verilerine göre okyanuslarda yeni bir kıtadan bahsediyoruz; plastik kıtası. Yapacağımız çözüm önerileriyle, inovatif teknolojilerle bu düzeni değiştirmek zorundayız. Kaybedecek bir dakikamız, bir saniyemiz bile yok. Bu süreçte kol kola, omuz omuza çalışmak zorundayız."
GENÇLER UYGULAYICI VE EĞİTİCİ LİDER OLACAK
Gençlik merkezlerinde sıfır atık atölyelerinin kurulmasına destek olunacağını söyleyen Ağırbaş, projelerin temel hedefinin davranış değişikliği üretmek olduğunu ifade etti.
Ağırbaş, "Hedefimiz davranış değişikliği üretmek. Hedefimiz gençleri uygulayıcı, eğitici liderler konumuna taşımak. Ağaç yaşken eğilir ve bir ağacın yetişmesi için onlarca yıl lazım. Bir insanın yetişmesi için 15-16 yıl lazım. Biz de bugün yeni bir çalışmanın tohumunu atıyoruz ve inşallah önümüzdeki süreçte bu işin meyvelerini hep beraber alacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.
"GENÇLERLE YOL ARKADAŞI OLMAYA HER ZAMAN HAZIRIZ"
Yapılan çalışmaların asıl sahiplerinin çocuklar ve gençler olduğunu vurgulayan Ağırbaş, Sıfır Atık Hareketi'nin bugün dünya genelinde karşılık bulan bir yaklaşıma dönüştüğünü belirtti.
Ağırbaş, "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde Sıfır Atık Hareketi bugün dünyanın 193 ülkesinde karşılık bulan bir hareket haline geldi. Dünyanın neresine giderseniz gidin, hangi ülkesine giderseniz gidin sıfır atık deyince akla Türkiye geliyor.
Bu salonun etrafındaki gençlerin, çocukların omuz omuza çalışarak dünyayı daha adil, daha müreffeh ve daha yaşanabilir bir yere getirebileceğine inanıyorum. Türkiye'ye dair, dünyaya dair, sıfıra atığa dair bir fikriniz, bir projeniz varsa biz Sıfır Atık Vakfı olarak gençlerle yol arkadaşı olmaya her zaman hazırız. Fikirlerinizi web sayfamız aracılığıyla, sosyal medya kanallarımızda veya Vakfımıza gelerek bizlerle paylaşabilirsiniz" dedi.
BAKAN BAK: SIFIR ATIK VİZYONUNU GENÇLİĞİN ENERJİSİYLE BÜYÜTÜYORUZ
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürütülen Sıfır Atık vizyonunu gençliğin enerjisiyle daha da büyütmenin heyecanını yaşadıklarını söyledi.
Bak, "Gençler çok çok kıymetli, sporcular kıymetli. Biliyorsunuz sporun birleştirici, iyileştirici gücü çok çok önemli. Sıfır Atık Vakfı'yla imzaladığımız protokol çerçevesinde 1 milyon öğrencimizin barındığı yurtlarımızda çeşitli çalışmalar yapıyoruz.
Yine milyonlarca gencimizin gelip çalıştığı, projeler yaptığı Türkiye'nin dört bir yanındaki ilçelerde, illerde bulunan gençlik merkezlerinde, yine Türkiye'nin dört bir yanında bulunan 50'ye yakın gençlik kampımızda gençlerle hep bir aradayız" dedi.
"SIFIR ATIK PROJESİNİ EN İYİ UYGULAYAN BAKANLIKLARDANIZ"
Çevre konusunda herkesin üzerine düşen görevler olduğunu söyleyen Bak, dünyanın kaynaklarının doğru yönetilmesi gerektiğini belirtti.
Bak, "Bu dünyanın kaynaklarını doğru yönetmeliyiz. Çevremizi korumalıyız. Bunun için atıkları iyi yönetmeliyiz. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin başlattığı, Sıfır Atık projesini en iyi uygulayan bakanlıklardan bir tanesi biziz. Özellikle bizim gençlerimiz bu noktada çok bilinçli. Sıfır Atık Vakfı ile birlikte gençliğin enerjisini, gönüllülüğün gücünü merkeze alan uluslararası bir iklim hareketini dönüştürmeyi hedefliyoruz.
Gerçekten bu sinerjiyi yakalamamız lazım. Sıfır Atık Vakfı ile imzaladığımız İş birliği Protokolü kapsamında gençlik merkezlerimizde bu projeleri yapmaya devam ediyoruz. İfade ettiğimiz gibi eğitimlerin bir parçasını çevreyle ilgili eğitimler kapsayacak" ifadelerini kullandı.
GENÇLERİN ÇEVRE PROJELERİNE DESTEK
Bakanlık olarak gençlerin çevre, doğa ve enerji alanlarındaki projelerini desteklediklerini ifade eden Bak, üniversiteli gençlere ve kulüplere sürdürülebilirlik, sıfır atık ve çevre alanında proje çağrısında bulundu.
Bak, "Üniversiteli gençlerimizi ve kulüplerimizi sürdürülebilirlik, sıfır atık ve çevre alanında projeler yapmaya çağırıyoruz. Onların bu işin içerisinde çok daha aktif olmalarını istiyoruz. Biz bu çerçevede 5 bin 700 proje başvurusu aldık ve bunlara destekler verdik" dedi.
SIFIR ATIK FORUMU'NA GENÇLİK KATKISI
Gelecek neslin planlamasını ve yaşam tarzlarını bugünün çocuklarının ve gençlerinin belirleyeceğini ifade eden Bak, 5-7 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek Sıfır Atık Forumu'na da destek vereceklerini belirtti.
Bak, şöyle devam etti:
"5-7 Haziran'da Sıfır Atık Forumu olacak. İstanbul'da büyük bir organizasyon. Biz de orada yer alacağız. Orada destek vereceğiz. Gençlerle ilgili oturum olacak. Bu oturum çerçevesinde de yine biz bu gerekli çalışmaları yapacağız.
"Ortak Evimiz Dünya" projesi çerçevesinde gıda sıkıntısını azaltan, dayanışmayı büyüten ve çevre duyarlılığı güçlendiren yeni bir yaklaşımla çocuklarımız, üniversiteliler cansiperane çalışıyorlar. Siz bizim gücümüz, enerjimizsiniz. Sıfır Atık Vakfı ile bu enerjiyi birlikte kullanarak bu güzel ülkeyi, etrafı denizlerle çevrili dağlarıyla ve kültürel yapısıyla, bu ülkeyi hep beraber daha yaşanılabilir bir ülke haline getireceğiz."
GENÇLİK MERKEZLERİNDEN KAMP PROGRAMLARINA GENİŞ ÇEVRE AĞI
Sıfır Atık Vakfı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı arasındaki proje iş birliği kapsamında çevre bilincinin yaygınlaştırılması, sürdürülebilir yaşam kültürünün güçlendirilmesi, gönüllülük temelli çevre hareketlerinin desteklenmesi ve gençlerin iklim değişikliğiyle mücadelede daha etkin rol üstlenmesi hedefleniyor.
Hazırlanan projelerin, gençleri yalnızca farkındalık düzeyinde değil, uygulama ve liderlik süreçlerinde de aktif konuma taşıması amaçlanıyor.
Bu kapsamda "Sıfır Atık Genç Gönüllüleri", "Sıfır Atık Gençlik Merkezleri" ve "Sıfır Atık Tematik Kampları" başlıkları altında geniş kapsamlı bir gençlik ekosistemi oluşturulması hedefleniyor.
Türkiye genelinde gençlik merkezlerinden üniversitelere, gönüllülük ağlarından kamp programlarına kadar geniş bir yapıyı kapsayan projelerle çevre alanında güçlü bir toplumsal farkındalık zemini oluşturulması planlanıyor.
FARKINDALIKTAN LİDERLİĞE UZANAN MODEL
Hazırlanan projeler kapsamında gençlerin yalnızca çevre farkındalığı kazanması değil, aynı zamanda çevre liderliği, sosyal sorumluluk, gönüllülük, sürdürülebilir üretim ve tüketim alışkanlıkları gibi alanlarda aktif deneyim edinmesi hedefleniyor.
Böylece iklim değişikliğiyle mücadelede gençlerin sahada doğrudan rol aldığı katılımcı bir modelin hayata geçirilmesi amaçlanıyor.
İş birliği sürecinde özellikle genç gönüllülerin eğitim programlarıyla desteklenmesi, gençlik merkezlerinde sıfır atık uygulamalarının yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir yaşam kültürünün gündelik hayata taşınması öncelikli başlıklar arasında yer alıyor.
Eğitim programları, uygulamalı atölyeler, saha etkinlikleri ve gönüllülük faaliyetleriyle gençlerin çevre konusunda aktif sorumluluk üstlenmesi teşvik edilecek.
ÜNİVERSİTELİLER, İZCİLER VE GÖNÜLLÜLER SAHADA OLACAK
Projeler kapsamında üniversite öğrencileri, gençlik liderleri, izciler, gönüllü topluluklar ve eğitim fakültesi öğrencileri çevre odaklı çalışmalarda aktif görev alacak.
Çocuklara yönelik çevre eğitimlerinden gönüllü eğitmen programlarına, gençlik kamplarından mahalle ölçekli paylaşım uygulamalarına kadar farklı alanlarda sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar yürütülecek.
Süreç boyunca gençlik merkezlerinin çevre farkındalığı çalışmalarının önemli uygulama alanlarından biri haline gelmesi hedefleniyor. Gençlerin sosyal sorumluluk projeleri geliştirmesi, geri dönüşüm uygulamalarına katılması, ileri dönüşüm ve yeniden kullanım çalışmalarında aktif rol üstlenmesi desteklenecek.
Yerel ölçekte oluşturulacak gönüllülük ağlarıyla çevre dostu yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması amaçlanıyor.
PAYLAŞIM KÜLTÜRÜ VE YENİDEN KULLANIM DESTEKLENECEK
Projeler kapsamında ayrıca paylaşım kültürü, dayanışma ve yeniden kullanım anlayışını güçlendirecek sosyal uygulamaların da hayata geçirilmesi planlanıyor.
Böylece yalnızca atık yönetimine değil, tüketim alışkanlıklarının dönüşümüne, israfın azaltılmasına ve toplumsal çevre bilincinin güçlendirilmesine de katkı sağlanması hedefleniyor.
Gençlere yönelik tematik kamp programlarıyla doğa bilinci, çevre sorumluluğu ve sürdürülebilir yaşam pratiklerinin deneyim odaklı şekilde aktarılması amaçlanıyor.
Kamp süreçlerinde gerçekleştirilecek uygulamalı eğitimler, çevre etkinlikleri ve gönüllülük faaliyetleri sayesinde gençlerin iklim ve çevre konularında daha aktif bireyler olarak yetişmesi desteklenecek.
TÜRKİYE'NİN İKLİM VİZYONU GENÇLERİN ENERJİSİYLE BULUŞUYOR
Hazırlanan çalışmaların, COP31 sürecinde Türkiye'nin gençlik ve iklim eksenli vizyonunu ulusal ve uluslararası düzeyde daha görünür hale getirmesi bekleniyor.
Gençlerin çevresel dönüşüm süreçlerine doğrudan dahil edilmesiyle birlikte sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlayacak uzun vadeli sosyal etki alanlarının oluşturulması hedefleniyor.
Sıfır Atık Vakfı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde yürütülecek projelerin; çevre bilincine sahip, gönüllülük kültürü güçlü, sosyal sorumluluk alanında aktif ve sürdürülebilir yaşam konusunda farkındalığı yüksek bir gençlik modelinin gelişimine katkı sunacağı ifade edildi.
COP31'e giden süreçte hayata geçirilen bu kapsamlı iş birliği, Türkiye'nin çevre ve iklim alanındaki güçlü vizyonunu gençlerin enerjisiyle buluştururken, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde büyüyen Sıfır Atık Hareketi'nin toplumsal dönüşüm hedeflerine de önemli katkılar sunan stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.