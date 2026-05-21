Gençlik enerjisi COP31 sürecine taşınıyor: Sıfır Atık Vakfı ve Gençlik Spor Bakanlığı’ndan COP31 adımı

5-7 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek Sıfır Atık Forumu'na Gençlik ve Spor Bakanlığı destek verecek ve gençlerle ilgili oturum gerçekleştirilecek.

Türkiye genelinde 1 milyon öğrencinin barındığı yurtlarda, gençlik merkezlerinde ve 50'ye yakın gençlik kampında çevre projeleri uygulanacak.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 21 Mayıs 2026'da düzenlenen tanıtım toplantısına katıldı.

Sıfır Atık Vakfı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, 9-20 Kasım 2026'da Türkiye'de düzenlenecek COP31 sürecinde ortak projeler yürütmek üzere iş birliği başlattı.

Türkiye'nin çevre ve iklim vizyonuna katkı sunan Sıfır Atık çalışmaları, COP31 sürecinde gençlerin aktif katılımıyla yeni bir aşamaya taşınıyor. Sıfır Atık Vakfı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye'de 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek COP31 kapsamında gençlik merkezleri, yurtlar, üniversiteler ve kampları kapsayan ortak projeler yürütecek.

21 Mayıs 2026 tarihinde Sıfır Atık Vakfı ev sahipliğinde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına, Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak katıldı.

"GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞIMIZLA YENİ BİR SÜRECİ BAŞLATIYORUZ"

Programın açılışında konuşan Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin vizyonuyla, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak öncülüğünde sıfır atık ile ilgili Türkiye'nin ve dünyanın geleceğini yakından ilgilendiren yeni bir sürecin hayata geçirildiğini belirtti.

Ağırbaş, "Gittiğimiz bütün toplantılarda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlatılan küresel adalet çağrımızı yineliyoruz. Türkiye'nin gençleri olarak, bu milletin evlatları olarak bu dünyaya borcumuz var.

Bugün Gençlik ve Spor Bakanlığımızla yeni bir süreci başlatıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız Türkiye'de başarılı çalışmalara imza atan, yurtları yöneten, burslar veren ve gençlere dair, gençlerin gelişimine dair önemli çalışmalar yapan güçlü bir bakanlığımız.

Bakanımız gençlik çalışmalar içinden gelen, sporun içinden gelen bir insan. Gençlerin halinden anlayan ve doğru çözüm önerileri üreten bir Bakanımız var. Bugün de inşallah tanıtımını yapacağımız projelerle beraber hem COP31'e hem de COP31 sonrası süreçte güçlü adımlarla Türkiye'nin gençleriyle beraber omuz omuza yol yürüyeceğiz" dedi.