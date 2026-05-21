Kağıthane'de yalnız bırakılınca sinir krizi geçiren genç mahalleyi birbirine kattı

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Kağıthane Gültepe Mahallesi'nde 26 yaşındaki Servet G., annesinin evi terk etmesine sinirlenerek evdeki eşyaları kırıp balkondan sokağa fırlattı.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, gencin kardeşini çağırarak ikna edilmesini sağladı ve Servet G. teslim oldu.

Kendisine zarar veren Servet G., Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sokağa atılan ev eşyaları ailesinin yakınları tarafından toplandı ve olayla ilgili şikayetçi olmadığı öğrenildi.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde dün saat 16.15 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre 45 yaşındaki annesi Susan G.'nin kendisini evde tek başına bırakıp gitmesine sinirlenen 26 yaşındaki Servet G. öfke nöbeti geçirdi. Gültepe Mahallesi'nde yaşanan olayda, kontrolden çıkan genç evdeki eşyaları tahrip ederek ikametin camlarını indirdi ve parçaladığı malzemeleri balkondan aşağıya, sokağa fırlatmaya başladı. Kağıthane’de "Evde yalnız kalma" cinneti!

Kağıthane'de sinir krizi geçiren genç evin camlarını kırıp eşyaları sokağa attı. (Haberin fotoğrafları DHA'ya aittir) POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ Çevredeki vatandaşların büyük korku ve panik yaşamasına neden olan hadisenin ardından, mahalle sakinleri durumu hemen yetkililere bildirdi. O anlar çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından anbean kaydedildi. İhbar üzerine adrese kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edilerek güvenlik önlemleri alındı.