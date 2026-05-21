Kağıthane'de yalnız bırakılınca sinir krizi geçiren genç mahalleyi birbirine kattı
İstanbul Kağıthane’de annesinin kendisini evde yalnız bırakmasına öfkelenen bir genç, sinir krizi geçirerek evin camlarını kırdı ve eşyaları balkondan sokağa fırlattı. Polise kapıyı açmayan şahıs, kardeşinin çabalarıyla ikna edilerek hastaneye kaldırıldı.
Hızlı Özet Göster
- Kağıthane Gültepe Mahallesi'nde 26 yaşındaki Servet G., annesinin evi terk etmesine sinirlenerek evdeki eşyaları kırıp balkondan sokağa fırlattı.
- Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, gencin kardeşini çağırarak ikna edilmesini sağladı ve Servet G. teslim oldu.
- Kendisine zarar veren Servet G., Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
- Sokağa atılan ev eşyaları ailesinin yakınları tarafından toplandı ve olayla ilgili şikayetçi olmadığı öğrenildi.
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde dün saat 16.15 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre 45 yaşındaki annesi Susan G.'nin kendisini evde tek başına bırakıp gitmesine sinirlenen 26 yaşındaki Servet G. öfke nöbeti geçirdi. Gültepe Mahallesi'nde yaşanan olayda, kontrolden çıkan genç evdeki eşyaları tahrip ederek ikametin camlarını indirdi ve parçaladığı malzemeleri balkondan aşağıya, sokağa fırlatmaya başladı.
POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Çevredeki vatandaşların büyük korku ve panik yaşamasına neden olan hadisenin ardından, mahalle sakinleri durumu hemen yetkililere bildirdi. O anlar çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından anbean kaydedildi. İhbar üzerine adrese kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edilerek güvenlik önlemleri alındı.
BARİKAT KURULAN DAİRENİN KAPISI KARDEŞİNİN DEVREYE GİRMESİYLE AÇILDI
Olay yerine ulaşan emniyet güçleri, Servet G.'nin kapıyı açmaması ve direnişini sürdürmesi üzerine durumu kontrol altına alabilmek için gencin kardeşini adrese çağırdı. Olay yerine gelen kardeşinin uzun uğraşları ve konuşmaları sonucunda ikna olan Servet G., kilitlediği kapıyı ekiplere açarak teslim oldu. Taşkınlık esnasında kendisine zarar veren ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan şahıs, sağlık görevlilerine teslim edildi.
HASTANEYE KALDIRILAN ŞAHSIN ATTIĞI EŞYALARI AİLESİ TOPLADI
Yaralı gence olay yerinde hazır bekletilen ambulansta ilk tıbbi müdahale gerçekleştirildi. Servet G., ilk müdahalesinin tamamlanmasının ardından ambulansla Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayın sona ermesinin ardından, şahsın balkondan aşağıya fırlattığı ev eşyaları Servet G.'nin ailesi tarafından sokaktan tek tek toplandı ve yaşanan hadiseyle ilgili kimsenin şikayetçi olmadığı bilgisine ulaşıldı.