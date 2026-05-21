Bursa'da büyük "change" operasyonu: 28 araca el konuldu 3 kişi tutuklandı
Bursa’da çalıntı, gümrük kaçağı ve hacizli araçların şase numaralarını "change" yöntemiyle değiştirerek piyasaya süren şebekeye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Piyasa değeri yüksek 28 araca el konulurken gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bursa'da çalıntı, gümrük kaçağı ve hacizli araçların şase numaralarını değiştirerek "change" yöntemiyle piyasaya süren şebeke çökertildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, çalıntı, gümrük kaçağı ve hacizli araçların şase numaralarını değiştirip ("change" yöntemi) piyasaya süren şüphelilere yönelik kapsamlı çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında Bursa'da oto suçuna karıştıkları belirlenen 12 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Şüphelilerden birinin Muğla'da olduğu belirlenirken, diğer 11 şüphelinin yakalanması için 19 Mayıs 2026 tarihinde Bursa genelinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Polis ekipleri tarafından 8 ikamet ve 2 iş yerinde gerçekleştirilen aramalarda 11 şüphelinin tamamı gözaltına alındı. Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla 6 şüphelinin işlemleri emniyette tamamlanırken, adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
28 ARACA EL KONULDU
Yapılan incelemelerde şase numarası değiştirilmiş olduğu tespit edilen toplam 28 araca el konuldu.
Operasyonda ele geçirilen araçların incelemelerinin sürdüğü öğrenildi.