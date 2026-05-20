İstanbul'da trafik durma noktasına geldi! Yoğunluk yüzde 80'i aştı

VALİLİKTEN KRİTİK UYARI İstanbul Valiliği de yaptığı açıklamada, belirtilen saat aralığında Anadolu Yakası ile birlikte Sarıyer, Kağıthane, Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu ve Fatih çevrelerinde kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu. Valilik açıklamasında, "Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

İstanbul Valiliği'nin paylaşımı. 5 İL İÇİN SEL ALARMI Verilerilere göre bugün Türkiye'nin büyük bölümünde gök gürültülü sağanak etkili olacak. Sinop, Samsun, Ordu, Şırnak, Hakkari ve Van dışında tüm illerde yağış beklendiğini açıklayan MGM; İç Ege, Doğu Akdeniz, Bursa, Balıkesir ile İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Osmaniye çevreleri ile Adana'nın kuzey ve doğusu ve Kahramanmaraş'ın batısı için ise çok kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.