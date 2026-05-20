İstanbul'da trafik durma noktasına geldi! Yoğunluk yüzde 80'i aştı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün peş peşe yaptığı uyarıların ardından İstanbul’da etkisini artıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Boğaz hattı ve çevre ilçelerde yollar göle dönerken, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu’nda trafik yoğunluğu yüzde 80’i aştı. İstanbul Valiliği ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü; ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgara karşı vatandaşları uyardı. Öte yandan Adana, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş ve Osmaniye için de sarı kodlu sel alarmı verildi.
Hızlı Özet Göster
- Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da öğleden sonra başlayan şiddetli sağanak yağış nedeniyle özellikle Boğaz hattı ve çevre ilçelerde yollar göle döndü.
- İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 15.20 itibarıyla yüzde 80'in üzerine çıkarken TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nda araçlar dur-kalk ilerledi.
- UEFA Avrupa Ligi finali nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılması da İstanbul'daki trafik yoğunluğunu artıran etkenler arasında yer aldı.
- Meteoroloji Genel Müdürlüğü Adana, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş ve Osmaniye için sarı kodlu sel alarmı yayımladı.
- İstanbul Valiliği Anadolu Yakası ile Sarıyer, Kağıthane, Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu ve Fatih çevrelerinde kuvvetli sağanak beklentisiyle vatandaşları ani sel ve su baskınına karşı uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir peş peşe yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Öğleden sonra aniden bastıran yağmur nedeniyle özellikle İstanbul Boğazı hattı ile çevre ilçelerde yollar adeta göle döndü.
Şiddetli yağış kent genelinde ulaşımı da olumsuz etkiledi. Trafikte birçok noktada uzun araç kuyrukları oluşurken, sürücüler ilerlemekte zorlandı.
TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 80'İ GEÇTİ
Aniden etkisini artıran sağanak sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu kritik seviyeye ulaştı.
Saat 15.20 itibarıyla kent genelindeki yoğunluk yüzde 80'in üzerine çıkarken, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nda araçlar dur-kalk ilerlemeye başladı.
Bu akşam İstanbul'da oynanacak UEFA Avrupa Ligi finali nedeniyle bazı yolların ulaşıma kapatılması da kent genelindeki trafik yoğunluğunu artırdı.
METEOROLOJİDEN UYARILAR PEŞ PEŞE GELDİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, megakent için yeni bir uyarı yayımlayarak öğle saatlerinden itibaren 3 saatlik süreçte gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.
Açıklamada özellikle İstanbul'un Anadolu Yakası ile Boğaz çevresinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görüleceği belirtildi.
Yetkililer; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.
VALİLİKTEN KRİTİK UYARI
İstanbul Valiliği de yaptığı açıklamada, belirtilen saat aralığında Anadolu Yakası ile birlikte Sarıyer, Kağıthane, Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu ve Fatih çevrelerinde kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu.
Valilik açıklamasında, "Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.
5 İL İÇİN SEL ALARMI
Verilerilere göre bugün Türkiye'nin büyük bölümünde gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Sinop, Samsun, Ordu, Şırnak, Hakkari ve Van dışında tüm illerde yağış beklendiğini açıklayan MGM; İç Ege, Doğu Akdeniz, Bursa, Balıkesir ile İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Osmaniye çevreleri ile Adana'nın kuzey ve doğusu ve Kahramanmaraş'ın batısı için ise çok kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
SARI KODLU UYARI VERİLDİ
Meteoroloji; Adana, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş ve Osmaniye için sarı kodlu sel alarmı yayımladı.
Tahminlere göre pazartesi gününe kadar yurdun büyük bölümünde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Özellikle perşembe ve cumartesi günleri 81 ilin tamamında yağış görülmesi bekleniyor.