Çernobil’de mucize: Radyasyonlu bölgede doğa yeniden doğdu

1986 yılında meydana gelen Çernobil faciası, tarihin en büyük nükleer felaketlerinden biri olarak hafızalara kazındı. Ancak aradan geçen yaklaşık 40 yılın ardından bilim insanlarının yürüttüğü yeni bir araştırma, insanların terk ettiği bölgede yaban hayatının dikkat çekici biçimde geliştiğini ortaya koydu. Kamera tuzaklarıyla yapılan incelemelerde kurtlardan boz ayılara kadar birçok büyük memeli türünün bölgede yoğun şekilde yaşadığı belirlendi.

Dünyanın en radyoaktif bölgelerinden biri olarak kabul edilen Çernobil Yasak Bölgesi, bugün beklenmedik bir dönüşüm yaşıyor. İnsan faaliyetlerinin büyük ölçüde sona erdiği alanda doğa yeniden hakimiyet kurarken, araştırmacılar özellikle büyük ve birbirine bağlı koruma alanlarında hayvan popülasyonlarının güçlü biçimde varlığını sürdürdüğünü tespit etti.

Tarihin En Büyük Nükleer Felaketi: 1986 Çernobil Patlaması ve 30 Kilometrelik Yasak Bölge

1986 yılının Nisan ayında meydana gelen Çernobil Nükleer Santrali faciası, tarihin en büyük insan kaynaklı felaketlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Reaktörde yaşanan patlama ve ardından çıkan yangın, büyük miktarda radyoaktif maddeyi çevreye yayarken, Çernobil ve Pripyat başta olmak üzere çevredeki yerleşim alanları tamamen tahliye edildi.

Sovyet yönetimi, santralin çevresinde 30 kilometrelik geniş bir yasak bölge oluşturdu. Günümüzde yaklaşık 2 bin 600 kilometrekarelik alanı kapsayan Çernobil Yasak Bölgesi, halen dünyanın en yüksek radyasyon seviyelerine sahip bölgeleri arasında yer alıyor.

İnsan Yokluğunda Doğa Kazandı: Çernobil’de Kurt, Ayı ve Vaşak Sürüleri Yaşıyor

Ancak insanların büyük ölçüde bölgeden çekilmesiyle birlikte doğa burada yeniden güç kazandı. Bilim insanlarının yayımladığı yeni araştırma, bölgede çok sayıda büyük memeli türünün yaşamını sürdürdüğünü ortaya koydu.

Araştırmada Przewalski atları, geyikler, karacalar, Avrasya vaşakları, kurtlar ve boz ayılar gibi türlerin bölgede aktif şekilde yaşadığı tespit edildi. Özellikle geniş ve birbirine bağlı koruma alanlarında hayvan yoğunluğunun daha yüksek olduğu belirlendi.

Çernobil Yasak Bölgesi 2016’da Resmi Koruma Alanı İlan Edildi

Bilim insanları, Çernobil çevresindeki yasak bölgelerin yıllardır yaban hayatı açısından önemli bir sığınak haline geldiğini biliyordu. Ukrayna yönetimi de bu nedenle 2016 yılında Çernobil Radyasyon ve Ekolojik Biyosfer Rezervi'ni resmi koruma alanı ilan etti.

Almanya'daki Albert Ludwig Üniversitesi'nden ekolojist Svitlana Kudrenko liderliğindeki araştırma ekibi, bölgedeki hayvan yaşamını incelemek amacıyla 2020 ve 2021 yıllarında geniş çaplı bir çalışma yürüttü.

60 Bin Kilometrekarelik Dev Araştırma: Çernobil’de 13 Memeli Türü Tespit Edildi

Araştırmacılar, Çernobil rezervinin yanı sıra Drevlianskyi, Polissia, Rivne ve Cheremskyi doğa rezervleri ile iki farklı doğa parkında kamera tuzakları kullandı. Toplamda yaklaşık 60 bin kilometrekarelik bir alan tarandı.

Kamera kayıtlarında 13 farklı yabani memeli türü görüntülendi. Bunlar arasında kızıl geyik, karaca, geyik, yaban domuzu, Avrupa tavşanı, kızıl tilki, rakun köpeği, Avrupa porsuğu, sansar, gri kurt, Avrasya vaşağı ve boz ayı yer aldı.

Araştırmada ayrıca bazı evcil köpekler, çiftlik hayvanları ve insan hareketleri de kaydedildi.

Çernobil Rezervinde 19 Bin Hayvan Gözlemi: En Yoğun Yaşam Yasak Bölgede

Toplam 31 bin 200 hayvan gözleminin 19 bin 832'si yalnızca Çernobil rezervinde gerçekleşti. Araştırmacılar, özellikle Çernobil ile Drevlianskyi rezervleri arasındaki bağlantılı habitatın büyük önem taşıdığını belirtti.

Diğer koruma alanlarında da hayvan sayılarının koruma altında olmayan bölgelere kıyasla daha yüksek olduğu görüldü. Ancak birbirine bağlı büyük koruma alanlarının yaban hayatı açısından çok daha avantajlı olduğu vurgulandı.

Bilim insanlarına göre bu durumun en önemli nedeni, insan faaliyetlerinin bölgede son derece sınırlı olması.

Araştırmacılar: İnsan Baskısının Azalması Yaban Hayatını Canlandırdı

Araştırmacılar, çalışmada radyasyonun hayvanlar üzerindeki biyolojik etkilerini incelemediklerini özellikle belirtti. Çalışmanın temel amacı, insan baskısının ortadan kalktığı alanlarda doğanın nasıl tepki verdiğini gözlemlemekti.

Elde edilen bulgular, insan faaliyetlerinin azalmasının yaban hayatı üzerinde olumlu etkiler oluşturabileceğini ve büyük koruma alanlarının ekosistemler için kritik öneme sahip olduğunu ortaya koydu.

Rusya’nın İşgali Çernobil Araştırmalarını Durdurdu

Rusya'nın 2022 yılında Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından bölgeye erişim büyük ölçüde zorlaştı. Bu nedenle yeni saha araştırmalarının şimdilik sınırlı kaldığı ifade ediliyor.

Yine de araştırma, dünyanın en radyoaktif bölgelerinden birinde bile doğanın kendini yeniden inşa edebildiğini gözler önüne sererken, insan etkisinin ekosistemler üzerindeki gücünü de çarpıcı biçimde ortaya koyuyor.

26 Nisan 1986: Çernobil Faciası Nasıl Gerçekleşti?

Facia ne zaman yaşandı?

Chernobyl Disaster, 26 Nisan 1986 gecesi dönemin Sovyetler Birliği'ne bağlı Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nde meydana geldi. Felaket, bugün Ukrayna sınırları içinde bulunan Chernobyl Nuclear Power Plant'nin 4 numaralı reaktöründe yaşandı.

Patlama yerel saatle 01.23'te meydana gelirken, olay kısa sürede tarihin en büyük nükleer kazalarından biri olarak kayıtlara geçti.

Güvenlik Testi Felakete Dönüştü: Çernobil Patlamasının Nedenleri

Facia nasıl oldu?

Kazanın temel nedeni, reaktörde gerçekleştirilen güvenlik testi sırasında yapılan ciddi operasyonel hatalar ve reaktör tasarımındaki eksikliklerdi.

Yetkililer, elektrik kesintisi durumunda türbinlerin ne kadar süre enerji sağlayabileceğini test etmek istedi. Ancak test sırasında:

-Güvenlik sistemlerinin bir kısmı devre dışı bırakıldı

-Reaktör gücü kontrolsüz biçimde düştü

-Operatörler sistemi yeniden dengelemek için riskli müdahalelerde bulundu.

Bu süreçte reaktör aşırı derecede kararsız hale geldi. Ani güç artışı sonucu önce buhar patlaması, ardından büyük bir kimyasal patlama yaşandı. Patlama nedeniyle reaktörün çatısı parçalandı ve atmosfere büyük miktarda radyoaktif madde yayıldı.

Radyoaktif Bulut Avrupa’yı Sardı: 50 Bin Kişi Tahliye Edildi

Radyasyon Avrupa'ya yayıldı

Patlamanın ardından oluşan radyoaktif bulut, rüzgarın etkisiyle başta Ukrayna, Belarus ve Rusya olmak üzere Avrupa'nın büyük bölümüne ulaştı.

Özellikle:

-Belarus ağır şekilde etkilendi

-İskandinav ülkelerinde yüksek radyasyon ölçüldü

-Türkiye'nin Karadeniz bölgesinde de radyasyon tartışmaları yaşandı

Sovyet yönetimi ise ilk günlerde olayı kamuoyundan gizlemeye çalıştı. Facianın boyutu, İsveç'teki nükleer santrallerde anormal radyasyon seviyelerinin fark edilmesiyle dünyaya duyuruldu.

Kazanın ardından reaktöre yakın kurulan Pripyat şehri boşaltıldı. Yaklaşık 50 bin kişi birkaç saat içinde tahliye edildi.

Daha sonra santral çevresinde 30 kilometrelik "yasak bölge" oluşturuldu. Bölge bugün hala büyük ölçüde yerleşime kapalı durumda.

Çernobil Faciasının İnsan Bedeli: Yüz Binlerce Kişi Radyasyona Maruz Kaldı

Faciadan hemen sonra çok sayıda itfaiyeci ve santral çalışanı yüksek doz radyasyona maruz kaldı. İlk aylarda onlarca kişi yaşamını yitirdi.

Uzmanlara göre:

-Tiroid kanseri vakalarında ciddi artış görüldü

-Yüz binlerce kişi radyasyondan etkilendi

-Çevresel etkiler yıllarca sürdü

Kazanın toplam can kaybı konusunda farklı uluslararası kurumlar arasında hala görüş ayrılıkları bulunuyor.

Çernobil Bugün: Çelik Koruma Yapısı Altındaki Reaktör Kontrollü Ziyarete Açık

Çernobil bugün ne durumda?

Patlayan reaktör yıllar içinde dev bir çelik koruma yapısıyla kapatıldı. Bölge, kontrollü şekilde bilim insanları ve turistler tarafından ziyaret edilebiliyor.

Çernobil faciası, nükleer enerji güvenliği konusunda dünya çapında önemli değişimlerin yaşanmasına neden oldu ve hala insanlık tarihinin en büyük teknolojik felaketlerinden biri olarak kabul ediliyor.

(Science Alert, AA)

Sena Demiröz
Sena Demiröz Takvim.com.tr Yaşam