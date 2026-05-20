Çernobil’de mucize: Radyasyonlu bölgede doğa yeniden doğdu
1986 yılında meydana gelen Çernobil faciası, tarihin en büyük nükleer felaketlerinden biri olarak hafızalara kazındı. Ancak aradan geçen yaklaşık 40 yılın ardından bilim insanlarının yürüttüğü yeni bir araştırma, insanların terk ettiği bölgede yaban hayatının dikkat çekici biçimde geliştiğini ortaya koydu. Kamera tuzaklarıyla yapılan incelemelerde kurtlardan boz ayılara kadar birçok büyük memeli türünün bölgede yoğun şekilde yaşadığı belirlendi.
