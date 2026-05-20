CANLI YAYIN
Geri

Erzurum'da silahlı saldırı: Alihan Bülbül öldürüldü

Erzurum’da bir cami önünde başından silahla vurulmuş halde ölü bulunan 32 yaşındaki Alihan Bülbül’ün yanında bir tabanca ve 4 kovan ele geçirildi. Evli ve 2 çocuk babası Bülbül’ün çeşitli suçlardan 32 kaydı olduğu belirlenirken, polis olayı aydınlatmak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Giriş Tarihi:
Erzurum'da silahlı saldırı: Alihan Bülbül öldürüldü

Erzurum'da Alihan Bülbül isimli şahıs cami önünde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Kazım Karabekirpaşa Mahallesi'ndeki Hüseyin ve Sıdıka Güllüce Camisi önünde bir kişinin yerde yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Erzurum'da 1 kişi cami önünde silahla vurulmuş halde ölü bulundu (Fotoğraf Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

KAFASINDAN VURULDUĞU TESPİT EDİLDİ
Yapılan incelemede Alihan Bülbül (32) olduğu belirlenen kişinin silahla kafasından vurulduğu ve yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Erzurum'da silahlı saldırı: Alihan Bülbül öldürüldü-3

1 TABANCA 4 KOVAN BULUNDU

Bülbül'ün cenazesinin yakınında bir tabanca ve iki farklı silaha ait 4 kovan bulundu.

Haberi alınca olay yerine gelen Alihan Bülbül'ün yakınları sinir krizi geçirdi. Bülbül'ün cansız bedeni nöbetçi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Alihan Bülbül (Fotoğraf DHA'dan alınmıştır)

SUÇ KAYDI VAR

Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Bu arada, evli ve 2 çocuk babası Bülbül'ün çeşitli suçlardan 32 kaydı olduğu öğrenildi.

Hakime ve ailesine ölüm tehdidi! Daltonlar iddianamede
SONRAKİ HABER

Ağır ceza başkanına tehdit!
Tayfun Dastan
Tayfun Dastan Takvim.com.tr Yaşam

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler