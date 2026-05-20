Erzurum'da silahlı saldırı: Alihan Bülbül öldürüldü

Erzurum'da Alihan Bülbül isimli şahıs cami önünde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Kazım Karabekirpaşa Mahallesi'ndeki Hüseyin ve Sıdıka Güllüce Camisi önünde bir kişinin yerde yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Erzurum'da 1 kişi cami önünde silahla vurulmuş halde ölü bulundu (Fotoğraf Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır) KAFASINDAN VURULDUĞU TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemede Alihan Bülbül (32) olduğu belirlenen kişinin silahla kafasından vurulduğu ve yaşamını yitirdiği tespit edildi.