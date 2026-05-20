Erzurum'da silahlı saldırı: Alihan Bülbül öldürüldü
Erzurum’da bir cami önünde başından silahla vurulmuş halde ölü bulunan 32 yaşındaki Alihan Bülbül’ün yanında bir tabanca ve 4 kovan ele geçirildi. Evli ve 2 çocuk babası Bülbül’ün çeşitli suçlardan 32 kaydı olduğu belirlenirken, polis olayı aydınlatmak için geniş çaplı soruşturma başlattı.
Kazım Karabekirpaşa Mahallesi'ndeki Hüseyin ve Sıdıka Güllüce Camisi önünde bir kişinin yerde yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.
KAFASINDAN VURULDUĞU TESPİT EDİLDİ
Yapılan incelemede Alihan Bülbül (32) olduğu belirlenen kişinin silahla kafasından vurulduğu ve yaşamını yitirdiği tespit edildi.
1 TABANCA 4 KOVAN BULUNDU
Bülbül'ün cenazesinin yakınında bir tabanca ve iki farklı silaha ait 4 kovan bulundu.
Haberi alınca olay yerine gelen Alihan Bülbül'ün yakınları sinir krizi geçirdi. Bülbül'ün cansız bedeni nöbetçi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
SUÇ KAYDI VAR
Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.
Bu arada, evli ve 2 çocuk babası Bülbül'ün çeşitli suçlardan 32 kaydı olduğu öğrenildi.