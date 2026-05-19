CANLI YAYIN
Geri

Hakime ve ailesine ölüm tehdidi! Daltonlar iddianamede

Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali Onur Atar ve kardeşi Umut Atar’a gönderilen ölüm tehditlerinin arkasından suç örgütü çıktı. İddianamede, firari elebaşı Mustafa Aktürk ile firari örgüt üyesi Erkan Efe’nin tehdit hattında yer aldığı belirtilirken, 7 şüpheli için 27,5 yıla kadar hapis talep edildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hakime ve ailesine ölüm tehdidi! Daltonlar iddianamede
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali Onur Atar ve kardeşi Umut Atar'a yurt dışı menşeli hatlardan silahlı suç örgütü üyeleri tarafından ölüm tehdidi içerikli mesajlar gönderildi.
  • Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, tehdit olayına karışan 7 şüpheli hakkında 6 yıldan 27 yıl 6 aya kadar değişen oranlarda hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.
  • Tehdit mesajlarının Gürcistan'da firari örgüt elebaşı Mustafa Aktürk ve firari örgüt üyesi Erkan Efe tarafından gönderildiği tespit edildi.
  • Bayrampaşa'da bulunan S**** İletişim isimli iş yeri sahibi Eren Kemal Büyükgümüş'ün tehdit mesajlarında kullanılan yabancı hatları temin ettiği belirlendi.
  • Tehditler, B.B'nin elebaşılığını yaptığı suç örgütüne ilişkin İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 22 Aralık 2025'te verdiği kararın ardından gerçekleşti.

İstanbul'da ağır ceza mahkemesi başkanını ve ailesini ölümle tehdit ettikleri belirlenen silahlı suç örgütü üyelerine yönelik soruşturmada iddianame hazırlandı. 7 şüpheli hakkında 6 yıldan 27 yıl 6 aya kadar değişen oranlarda hapis cezası istendi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, B.B'nin elebaşılığını yaptığı suç örgütüne ilişkin yargılamada İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 22 Aralık 2025'te karar verildi. Kararın ardından Mahkeme Başkanı Ali Onur Atar ve kardeşi Umut Atar'a yurt dışı menşeli hatlardan tehdit içerikli mesajlar gönderildi.

Hakime ve ailesine ölüm tehdidi! Firari örgüt elebaşı iddianamede (Fotoğraflar Anadolu Ajansı, İHA ve Takvim'den alınmıştır)

KARAR SONRASI TEHDİT ZİNCİRİ

İddianamede, tehdit mesajlarının silahlı suç örgütü üyeleri tarafından gönderildiği belirtildi. Mesaj kayıtlarının Mahkeme Başkanı Ali Onur Atar ile kardeşi Umut Atar tarafından polise teslim edildiği, yapılan incelemede yabancı telefon numaralarından tehdit içerikli mesajlar atıldığının tespit edildiği aktarıldı.

Soruşturma kapsamında yabancı hatlarla ilgili yapılan çalışmalarda, söz konusu hatlardan birinin Bayrampaşa'da bulunan S**** İletişim isimli iş yerinin sahibi Eren Kemal Büyükgümüş tarafından açıldığı belirlendi.

Hakime ve ailesine ölüm tehdidi! Daltonlar iddianamede-3

İŞ YERİNDEN YABANCI HATLAR ÇIKTI

Şüpheli Eren Kemal Büyükgümüş, 24 Aralık 2025'te gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramada çok sayıda yabancı ülkeye ait hat ele geçirildi.

İddianamede, Umut Atar'a mesaj gönderen yabancı hattın da bu aramada bulunduğu kaydedildi. Böylece tehdit mesajlarının gönderildiği hatların temin sürecine ilişkin bağlantılar ortaya çıkarıldı.

Hakime ve ailesine ölüm tehdidi! Daltonlar iddianamede-4

MAHKEME BAŞKANI VE AİLESİNİ HEDEF ALDILAR

İddianamede, silahlı suç örgütü üyelerinin, yargılanan örgüt mensuplarına verilen cezaların sözde haksız ve fazla olduğunu öne sürdüğü belirtildi.

Şüphelilerin, Türkiye Cumhuriyeti devleti adına görev yapan mahkeme başkanını ve ailesini öldürmekle tehdit ettikleri vurgulandı.

Hakime ve ailesine ölüm tehdidi! Daltonlar iddianamede-5

FİRARİ ELEBAŞININ ADI İDDİANAMEDE

Mahkeme Başkanı Ali Onur Atar'a tehdit mesajı atan kişinin, Gürcistan'da firari durumda bulunan örgüt elebaşı Mustafa Aktürk olduğu bilgisi iddianamede yer aldı. Aktürk'ün, avukat Serdar Öktem'in öldürülmesi olayının da planlayıcısı ve azmettiricilerinden olduğu belirtildi.

TEHDİT HATTINDA İKİNCİ FİRARİ İSİM

İddianamede, müşteki Umut Atar'a mesaj atan hattın kullanıcısının ise firari örgüt üyesi Erkan Efe olduğu aktarıldı. Erkan Efe'nin de örgüt bağlantılı birçok eylemin planlayıcıları ve azmettiricileri arasında bulunduğu ifade edildi.

Hakime ve ailesine ölüm tehdidi! Daltonlar iddianamede-6

ÖRGÜTE BİAT YAZIŞMALARI DOSYADA

Soruşturma dosyasına giren yazışmalarda, şüpheli Eren Kemal Büyükgümüş'ün örgüte bağlılığını açık şekilde ortaya koyduğu değerlendirildi. İddianamede, Büyükgümüş'ün Batın Can Gökdemir ve Beratcan Gökdemir'i tanıdığını söylediği, örgüt üyelerine sürekli bir ihtiyaçları olup olmadığını sorduğu ve talep üzerine yabancı GSM hattı bulunan cep telefonu gönderdiğine ilişkin yazışmaların bulunduğu kaydedildi.

7 ŞÜPHELİYE HAPİS TALEBİ

İddianamede, Batın Can Gökdemir, Beratcan Gökdemir, Bünyamin Yıkar, Murat Küçükyavuz ve Mustafa Aktürk hakkında "suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak" suçundan 6'şar yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezası istendi.

Eren Kemal Büyükgümüş ile Erkan Efe hakkında ise "suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olmak" ve "suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak" suçlarından 9'ar yıldan 27 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edildi.

Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

İzmir'de şantiye alanında yanmış kadın cesedi bulundu | Şüphelinin itirafı kan dondurdu: Panik olup cesedi yaktım
SONRAKİ HABER

İzmir’de yanmış ceset soruşturmasında kan donduran itiraf
Yunus Akseki
Yunus Akseki Takvim.com.tr Yaşam

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler