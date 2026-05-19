Hakime ve ailesine ölüm tehdidi! Daltonlar iddianamede

İddianamede, silahlı suç örgütü üyelerinin, yargılanan örgüt mensuplarına verilen cezaların sözde haksız ve fazla olduğunu öne sürdüğü belirtildi.

FİRARİ ELEBAŞININ ADI İDDİANAMEDE

Mahkeme Başkanı Ali Onur Atar'a tehdit mesajı atan kişinin, Gürcistan'da firari durumda bulunan örgüt elebaşı Mustafa Aktürk olduğu bilgisi iddianamede yer aldı. Aktürk'ün, avukat Serdar Öktem'in öldürülmesi olayının da planlayıcısı ve azmettiricilerinden olduğu belirtildi.

TEHDİT HATTINDA İKİNCİ FİRARİ İSİM

İddianamede, müşteki Umut Atar'a mesaj atan hattın kullanıcısının ise firari örgüt üyesi Erkan Efe olduğu aktarıldı. Erkan Efe'nin de örgüt bağlantılı birçok eylemin planlayıcıları ve azmettiricileri arasında bulunduğu ifade edildi.