26 yıllık Çağla Tuğaltay cinayetinde yeni perde: Ölen komşusunun mezarı açıldı
İstanbul'da 2000 yılında evinde vahşice öldürülen 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay cinayetinde 26 yıl sonra kritik bir adım atıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Tuğaltay’ın yaşadığı apartmana yaklaşık 20 metre uzaklıktaki gecekonduda yaşayan ve 2023 yılında hayatını kaybeden komşusu Lütfi Ş.’nin mezarı açıldı. Mezardan alınan DNA örnekleri, Çağla Tuğaltay’ın tırnak altından çıkan DNA profiliyle karşılaştırılacak. Soruşturmada 4 şüpheli için daha ‘feth-i kabir’ kararı alındı.
- İstanbul Şişli'de 26 yıl önce evinde ölü bulunan 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay cinayeti soruşturmasında 5 kişi hakkında feth-i kabir kararı alındı.
- Çağla Tuğaltay'ın öldürüldüğü evin yakınındaki gecekonduda yaşayan Lütfi Ş.'nin Kilyos Mezarlığı'ndaki mezarı açılarak DNA örnekleri alındı.
- Mezardan alınan DNA örnekleri Çağla Tuğaltay'ın tırnak altından çıkan DNA profiliyle karşılaştırılacak.
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında olay yeri apartmanında keşif yaparak kriminal inceleme gerçekleştirdi.
- İsmail Hakkı Ç., Fehmi S., Bülent S. ve Baki G. isimli 4 şüphelinin daha mezarı kısa süre içinde açılacak.
İstanbul Şişli'de 26 yıl önce evinde ölü bulunan 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay cinayetine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 5 kişi hakkında 'feth-i kabir' kararı alınırken, ilk mezar açıldı.
Mezarı açılan kişinin Tuğaltay'ın ölü bulunduğu evin yakınındaki gecekonduda yaşayan Lütfi Ş. olduğu öğrenildi. Mezardan alınan DNA örnekleri, Çağla Tuğaltay'ın tırnak altından çıkan DNA profiliyle karşılaştırılacak.
SIR PERDESİ ARALANIYOR
Şişli'de 26 yıl önce okul dönüşü evinde ölü bulunan 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay cinayetinde soruşturma derinleşiyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Çağla Tuğaltay'ın öldürüldüğü apartman ve çevresinde keşif yapıldı.
Ekipler, apartman girişlerini, merdiven boşluklarını ve tanıkların işaret ettiği noktaları yeniden değerlendirdi.
Çağla Tuğaltay davasında büyük sır çözülüyor
KRİMİNAL İZLER YENİDEN İNCELENDİ
Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelediği bodrum kattaki dairede de kriminal inceleme (luminol) yapıldığı öğrenilirken, çalışmanın yıllar önce temizlenmiş olabilecek kan izlerinin tespiti amacıyla yapıldığı belirtildi.
Yürütülen soruşturmada o dönem mahallede yaşayan şüpheli olabilecek kişilerin isimleri belirlenerek, geçen hafta DNA alımları için çalışma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında tespit edilen isimlerden İsmail Hakkı Ç., Fehmi S., Bülent S. ve Baki G.'nin mezarı, alınan 'feth-i kabir' kararının ardından sırasıyla açılacak ve mezarlardan alınan DNA örnekleri Çağla Tuğaltay'ın tırnak altından çıkan DNA profiliyle karşılaştırılacak.
LÜTFİ Ş.'NİN KİLYOS'TA BULUNAN MEZARI AÇILDI
Alınan feth-i kabir kararı kapsamında Çağla'nın öldürüldüğü eve yaklaşık 20 metre uzaklıktaki bir gecekonduda yaşayan, Çağla'nın ailesinin ismini bildiği ancak soyadını bilmediği ve 2023 yılında hayatını kaybeden Lütfi Ş,'nin Kilyos Mezarlığı'nda bulunan "376" numaralı mezarı açıldı.
4 ŞÜPHELİ İÇİN FETH-İ KABİR KARARI
Lütfi Ş.'nin mezarından DNA örneklerinin alındığı öğrenildi. Mezardan alınan DNA örnekleri Çağla Tuğaltay'ın tırnak altından çıkan DNA kalıntılarıyla karşılaştırılacak.
4 kişinin daha mezarına 'feth-i kabir' işlemi uygulanacak Öte yandan alınan 'feth-i kabir' kararı sonrası dosyada adı geçen diğer şüphelilerden İsmail Hakkı Ç., Fehmi S., Bülent S. ve Baki G.'nin mezarının da kısa süre içerisinde açılacağı öğrenildi.
