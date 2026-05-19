26 yıllık Çağla Tuğaltay cinayetinde yeni perde: Ölen komşusunun mezarı açıldı

Alınan feth-i kabir kararı kapsamında Çağla'nın öldürüldüğü eve yaklaşık 20 metre uzaklıktaki bir gecekonduda yaşayan, Çağla'nın ailesinin ismini bildiği ancak soyadını bilmediği ve 2023 yılında hayatını kaybeden Lütfi Ş,'nin Kilyos Mezarlığı'nda bulunan "376" numaralı mezarı açıldı.

4 ŞÜPHELİ İÇİN FETH-İ KABİR KARARI

Lütfi Ş.'nin mezarından DNA örneklerinin alındığı öğrenildi. Mezardan alınan DNA örnekleri Çağla Tuğaltay'ın tırnak altından çıkan DNA kalıntılarıyla karşılaştırılacak.

4 kişinin daha mezarına 'feth-i kabir' işlemi uygulanacak Öte yandan alınan 'feth-i kabir' kararı sonrası dosyada adı geçen diğer şüphelilerden İsmail Hakkı Ç., Fehmi S., Bülent S. ve Baki G.'nin mezarının da kısa süre içerisinde açılacağı öğrenildi.

