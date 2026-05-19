Merih Demiral'dan vefa örneği: Annesinin anısına açtığı kafede şehit yakınları ve gazilere hizmet ücretsiz

Merih Demiral, annesinin anısını yaşatmak için Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde '28 Kafe' adlı bir restoran-kafe açtı.



Bu yüzden annesinin ölüm gününü unutmayan milli futbolcu, memleketi Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ailesiyle birlikte "28 Kafe" adlı restoran-kafe açtı. Kafe, onun için sadece bir işletme değil; özlemin ve yarım kalan sevgisinin hatırası oldu. Ancak bu anlamlı mekan sadece annesine bir vefa değil, kahraman ailelerine de açık bir gönül kapısı oldu. Şehit aileler ve gaziler için örnek bir karar alan Demiral ailesi, kafede yılın 365 günü, günün 24 saati ücretsiz hizmet verecek...