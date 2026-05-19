Merih Demiral'dan vefa örneği: Annesinin anısına açtığı kafede şehit yakınları ve gazilere hizmet ücretsiz
A Milli Futbol Takımı'nın yıldız ismi Merih Demiral, yıllar önce trafik kazasında kaybettiği annesinin vefat ettiği güne ithafen "28" adını verdiği kafeyi açtı. Şehit aileleri ve gazielre 24 saat ücretsiz hizmet vereceğini vurguladı...
- Merih Demiral, annesinin anısını yaşatmak için Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde '28 Kafe' adlı bir restoran-kafe açtı.
- Kafe, şehit aileleri ve gazilere yılın 365 günü, günün 24 saati ücretsiz hizmet verecek.
- Merih Demiral, annesi Fatma Demiral'ı 28 Aralık 2012'de trafik kazasında kaybetmişti.
- Baba Burhan Demiral, kararın ailece alınmış bir vefa adımı olduğunu belirtti.
- Merih Demiral, sosyal yardım konusundaki duyarlılığıyla takdir topladı.
Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al- Ahli forması giyen milli gururumuz Merih Demiral, 28 Aralık 2012'de annesi Fatma Demiral'ı trafik kazasında kaybetti. Bir annenin yokluğu bazen yıllar geçse de hiç dinmedi.
Bu yüzden annesinin ölüm gününü unutmayan milli futbolcu, memleketi Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ailesiyle birlikte "28 Kafe" adlı restoran-kafe açtı. Kafe, onun için sadece bir işletme değil; özlemin ve yarım kalan sevgisinin hatırası oldu. Ancak bu anlamlı mekan sadece annesine bir vefa değil, kahraman ailelerine de açık bir gönül kapısı oldu. Şehit aileler ve gaziler için örnek bir karar alan Demiral ailesi, kafede yılın 365 günü, günün 24 saati ücretsiz hizmet verecek...
ANNESİNİN HATIRASINI YAŞATIYOR
Ay-yıldızlı formayla göğsümüzü kabartan Merih Demiral, hem annesinin hatırasını yaşattı hem de bu vatan için can veren kahramanların emanetine sahip çıktı.
"ŞEHİT AİLELER BİZE EMANETTİR"
"Şehit aileler bize emanettir" sözleriyle duygulandıran baba Burhan Demiral, bu kararıın ailece alınmış bir vefa adamı olduğunu söyledi. Burhan Demiral, "Merih, sosyal yardım konusunda oldukça duyarlı" dedi. Merih Demiral, bu kez kalplere dokunan hareketiyle takdir topladı.