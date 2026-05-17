50 yıl sonra yine kırmızı otomobil! Hülya Koçyiğit’ten unutulmaz Yeşilçam sürprizi

Sivas Valiliği, gerçekleştirilen çekimlere ve projenin detaylarına dair resmi bir açıklama yayımladı.

Hülya Koçyiğit, filmde kullanılan araca benzer kırmızı bir otomobille Sivas caddelerinde nostaljik bir yolculuk gerçekleştirdi.

Sivas Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, sanatçı için 1976 yapımı 'Şoför' filmine atıfta bulunan özel bir etkinlik düzenledi.

Şoför, Orhan Aksoy'un yönettiği 1976 yapımı Türk filmidir. Senaryosunu Orhan Aksoy'un Suphi Tekniker ile birlikte yazdığı filmin başrollerinde Orhan Gencebay ve Hülya Koçyiğit oynamaktadır.

Hülya Koçyiğit'in 50 yıllık film sahnesi Sivas'ta yeniden canlandırıldı.

3. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında Sivas'a gelen Türk sinemasının dört yapraklı yoncası arasında yer alan usta sanatçı Hülya Koçyiğit için Sivas Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından özel bir çalışma hazırlandı.