50 yıl sonra yine kırmızı otomobil! Hülya Koçyiğit’ten unutulmaz Yeşilçam sürprizi
Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Hülya Koçyiğit, Orhan Gencebay ile başrolünü paylaştığı 1976 yapımı “Şoför” filminin unutulmaz sahnesini yarım asır sonra yeniden yaşadı. Sivas’ta klasik kırmızı otomobille kamera karşısına geçen usta sanatçı, hayranlarını adeta geçmişe götürdü.
Hızlı Özet Göster
- Türk sineması sanatçısı Hülya Koçyiğit, 3. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında Sivas'ı ziyaret etti.
- Sivas Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, sanatçı için 1976 yapımı 'Şoför' filmine atıfta bulunan özel bir etkinlik düzenledi.
- Hülya Koçyiğit, filmde kullanılan araca benzer kırmızı bir otomobille Sivas caddelerinde nostaljik bir yolculuk gerçekleştirdi.
- Etkinlik kapsamında 'Şoför' filminin hafızalara kazınan sahneleri usta sanatçı tarafından yıllar sonra yeniden canlandırıldı.
- Sivas Valiliği, gerçekleştirilen çekimlere ve projenin detaylarına dair resmi bir açıklama yayımladı.
Hülya Koçyiğit'in 1976 yapımı 'Şoför' filmindeki unutulmaz sahnesi, yarım asır sonra Sivas'ta yeniden hayat buldu.
Şoför, Orhan Aksoy'un yönettiği 1976 yapımı Türk filmidir. Senaryosunu Orhan Aksoy'un Suphi Tekniker ile birlikte yazdığı filmin başrollerinde Orhan Gencebay ve Hülya Koçyiğit oynamaktadır.
3. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında Sivas'a gelen Türk sinemasının dört yapraklı yoncası arasında yer alan usta sanatçı Hülya Koçyiğit için Sivas Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından özel bir çalışma hazırlandı.
Filmde kullanılan kırmızı otomobile benzer bir araçla kent merkezinde nostaljik bir yolculuğa çıkan Koçyiğit, 'Şoför' filminin hafızalara kazınan sahnesini yıllar sonra yeniden canlandırdı.
Çekimlerde filmde yer alan sahnelere benzer kareler kullanılarak, Sivas caddelerinde geçmişin izleri yeniden yaşatıldı.
"HAFIZALARA KAZINAN SAHNE YENİDEN YAŞADI"
Sivas Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Türk sinemasının dört yapraklı yoncasından biri olan Hülya Koçyiğit, Sivas caddelerinde geçmişin zarafetini yeniden selamladı. 3. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında şehrimizde bulunan kıymetli sanatçımız, 1976 yapımı 'Şoför' filminin hafızalara kazınan sahnesini yıllar sonra yeniden yaşadı" ifadelerine yer verildi.
Nostaljik dokusuyla dikkat çeken paylaşım, sosyal medya kullanıcılarından yoğun beğeni aldı.