İstanbul'da suikast planını polis bozdu: Plakası katlanmış motosiklettekilerden şüphelendi...

Küçükçekmece'de suikast girişimi polisin dikkatiyle engellendi.

PLAKASI KATLANMIŞ MOTOSİKLET

Avcılar'da mesai çıkışı motosikletiyle evine giden polis memuru U.N, D-100 kara yolu Küçükçekmece yan yolunda plakası katlanmış motosikletteki 2 kişinin durumundan şüphelendi.

"Dur" işareti yapan polis memuruna motosikletin sürücüsü ateş etmek için tabancasını çıkardı ancak silah tutukluk yaptı. Bunun üzerine polis memuru, tabancasıyla Mehmet B.'yi elinden yaraladı. Motosikletteki diğer şüpheli Şehmuz Y. ise üzerindeki çelik yelek ve çantasını atıp yaya olarak kaçtı.

Daha sonra olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi.

Elinden hafif yaralanan M.B, hastanedeki tedavisinin ardından emniyete götürüldü.