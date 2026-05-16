Konya'da tartıştığı anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü: Olay yerinden kaçan şüpheli yakalandı
Konya'da anne ve babasıyla tartışan bir kişi dehşet saçtı. Meram ilçesi Havzan Mahallesi Benekli Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binada ailesini bıçaklayarak öldürdü. Olay yerinden kaçan şüpheli ekipler tarafından yakalandı.
ANNE VE BABASINI BIÇAKLADI OLAY YERİNDEN KAÇTI
Olay, öğle saatlerinde merkez Meram ilçesi Havzan Mahallesi Benekli Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi tartışma sonrası çıkan kavgada anne ve babasını bıçaklayarak evden ayrıldı.
ÇİFT HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler 3 katlı binanın birinci katındaki daireye girdi. Ekipler anne ve babayı kanlar içerisinde buldu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Gökhan Dinçer ve eşi Nazife Dinçer'in hayatını kaybettiğini belirledi.
YAKALANDI
Olayın şüphelisi olan çiftin çocukları olduğu öğrenilen C.D.'nin adrese yakın sokak üzerinde gözaltına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.