Eskişehir ilk kez Kültür Yolu’nda! Lezzet duraklarıyla şehirde festival coşkusu başladı

Eskişehir mutfağının festivalin en özel başlıklarından biri olduğunu vurgulayan Ersoy, Cevizli Haşhaş Ekmeği, Haşhaşlı Çörekler, Çibörek, Balaban Köfte ve Gombo Çorbası gibi lezzetlerin ziyaretçilere sunulacağını ifade etti.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin "Lezzet Noktası" uygulamasıyla gastronomi alanında güçlü bir vitrine dönüştüğünü belirten Ersoy, bu modelin şehirlerin gastronomi değerlerini görünür hale getirdiğini kaydetti. Bakan Ersoy, "Bu uygulama; şehirlerin gastronomi varlığını görünür kılan, yerel işletmeleri destekleyen ve festivalimize katılanları şehirlerimizin kültürüyle buluşturan bir destinasyon geliştirme modelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Türk mutfağının tanıtımı için yoğun çalışma yürüttüklerini ifade eden Bakan Ersoy, gastronominin Türkiye'nin turizm stratejisinin merkezine yerleştirildiğini söyledi. Bakan Ersoy, "TGA ile birlikte gastronomiyi Türkiye'nin turizm stratejisinin merkezine yerleştirmiş bulunuyoruz." açıklamasında bulundu.



Eskişehir'de gastronomi profesyonelleri ve sektör temsilcileriyle birlikte 33 "Lezzet Noktası" belirlediklerini aktaran Bakan Ersoy, "Değindiğim geleneksel lezzetleri, met ve nuga helvası ile taş fırın ürünlerini, boza, turşu ve farklı fermente tatları ve elbette ülkemizin ve uluslararası mutfakların farklı lezzetlerini kapsayan bir gastronomi rotası ziyaretçilerimizi bekliyor." dedi.

Festivalin şehir ekonomisine doğrudan katkı sunduğunu da dile getiren Bakan Ersoy, önceki şehirlerde yer alan işletmelerden olumlu geri dönüşler aldıklarını belirtti. Bakan Ersoy, "Esnaflarımız, festival döneminde normalde bir haftada yakaladıkları yoğunluğu bir günde yaşadıklarını ifade etti." ifadelerini kullandı.

Lezzet noktalarının yalnızca festival süresiyle sınırlı kalmadığını vurgulayan Bakan Ersoy, belirlenen gastronomi duraklarının yıl boyunca dijital platformlar üzerinden ziyaretçilere rehberlik etmeye devam edeceğini söyledi.

FESTİVAL ŞEHRİN HER NOKTASINA HAREKET GETİRECEK

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin şehirlerin tanıtımına, iç turizme ve yerel ekonomiye güçlü katkılar sunduğunu ifade eden Bakan Ersoy, "Türkiye Kültür Yolu Festivali bütün bu unsurları, değer, etkinlik ve uygulamaları bir araya getirdiğinde şehirlerimizin etkin şekilde tanıtımına, iç turizmde ciddi bir hareketliliğe, esnafımıza ve dolayısıyla yerel ekonomiye doğrudan pozitif etki sunmaktadır. Bu etki her yıl artmaktadır." diye konuştu.

Festival kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklere de değinen Bakan Ersoy, Oğuzhan Koç, Sinan Akçıl, Levent Yüksel, Haluk Levent, Buray, Poizi, Bengü, Ebru Yaşar ve Sagopa Kajmer'in Türk dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi'nde kurulan ana sahnede müzikseverlerle buluşacağını söyledi.

Yüreklere dokunan bir müzikal hikâye "Sen de Gitme Triyandafilis" adlı müzikalin Atatürk Kültür ve Sanat Kongre Merkezi'nde sahneleneceğini kaydeden Bakan Ersoy, Yaşayan Miras Eskişehir Sergisi'nde de lüle taşı işlemeciliğinden cam sanatına kadar çok sayıda kültürel değerin ziyaretçilerle buluşacağını ifade etti.

Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı ustaların katılımıyla 27 farklı atölye çalışmasının gerçekleştirileceğini belirten Ersoy, "Yaşayan Miras Kısa Film Gösterimleri ve lüle taşı üzerine gerçekleştireceğimiz söyleşiyle de geleneksel değerlerimizi anlatacak, öğretecek, çok yönlü bir sanatsal bilgi ve deneyim sunacağız." dedi.

ASELSAN'ın "İleri Dönüşen Bir Gelecek Vizyonu Sergisi"nin de Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi'nde ziyaretçilerle buluşacağını kaydeden Ersoy, çocuklar için Dede Korkut Parkı'nda Çocuk Köyü kurulduğunu da hatırlattı.

Eskişehirlilere festival çağrısında bulunan Bakan Ersoy, konuşmasını "Böylesi bir kültür-sanat şölenini kaçırmamak için ben Eskişehirlileri ailecek festivalimize davet ediyorum." diyerek tamamladı.

