"Kelebek Sarsılmaz" lakaplı Hülya Sönmez'in trafikte attığı "kafa" pahalıya patladı

İstanbul Arnavutköy’de, trafikte tartıştığı kadın sürücüye araçtan inerek kafa atan "Kelebek Sarsılmaz" lakaplı sosyal medya fenomeni Hülya Sönmez, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Mağdur kadının şikayeti üzerine Hülya Sönmez’e toplam 180 bin TL idari para cezası uyguladı. Sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulan fenomenin lüks aracı da trafikten menedildi. Trafikteki çirkin saldırı anı çevre güvenliği tarafından saniye saniye kaydedilirken, olayla ilgili adli süreç başlatıldı.

İstanbul'un Arnavutköy'de trafikte tartıştığı kadına saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıyan sosyal medya fenomeni Hülya Sönmez'e ceza kesildi.

Olay, İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sosyal medyada "Kelebek Sarsılmaz" ismiyle içerik üreten Hülya Sönmez, trafikte başka bir kadın sürücüyle tartıştı.

KADIN SÜRÜCÜYE KAFA ATTI
Tartışmanın büyümesi üzerine araçtan inen Sönmez'in, kadın sürücüye kafa attığı anlar çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Arnavutköy’de trafikte tartıştığı kadına kafa atan sosyal medya fenomenine ağır ceza (Görüntüler İhlas Haber Ajansı'ndan alınmıştır)

Yaşanan olay sonrası kadın sürücünün karakola giderek şikayetçi olduğu öğrenildi. Görüntüleri inceleyen Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro ekipleri, olayla ilgili kapsamlı çalışma başlattı.

180 BİN TL CEZA VE TRAFİKTE MEN
Yapılan çalışmalar sonucunda Hülya Sönmez yakalandı. Araçtan inerek saldırıda bulunduğu belirlenen sosyal medya fenomenine toplam 180 bin TL trafik idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulduğu öğrenildi.

Ayrıca şahsın kullandığı aracın da 60 gün süreyle trafikten men edildiği belirtildi.

Öte yandan, saldırı anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şahsın araçtan inerek kadın sürücüye saldırdığı anlar yer aldı.

Tayfun Dastan
Tayfun Dastan

