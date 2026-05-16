Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu 19 Mayıs'ta konser verecek: Üye sayısı 2025-2026 öğretim yılında 350'ye ulaştı

Proje Cumhurbaşkanlığı tarafından kuruldu, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi işbirliğiyle yürütülüyor ve Türk Telekom destekliyor.

Cumhurbaşkanlığı tarafından geleneksel müziğimizi yaşatmak ve geleceğin müzisyenlerini yetiştirmek amacıyla, "Türkiye Yüzyılı'nın ilk orkestra ve korosu" olarak 2024 yılında kurulan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir konser verecek. SAYI 250'DEN 350'YE YAKLAŞTI 2024 yılında yapılan yetenek taramaları neticesinde 250 öğrenci ile yola çıkan ve 2025-2026 öğretim yılına başlarken tekrarlanan sınavlar sonucunda bugün sayıları 350'ye yaklaşan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, çocuklarımızın zihinsel, duygusal, ruhsal, sosyal, kültürel ve ahlaki gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Çocuk Korosu'nun verdiği konser (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'e aittir)



HEDEF GEÇMİŞLE GELECEK ARASINDA BAĞ KURMAK



Cumhurbaşkanlığı tarafından kurulan; Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi işbirliğiyle yürütülen ve Türk Telekom tarafından desteklenen Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, geleneksel müziğimizi ve çalgılarımızı yaşatarak gelecek nesillere aktarmayı hedeflediği kadar, sosyal ve toplumsal boyutu itibariyle de büyük önem taşımakta.

Çocuk gelişimi üzerinde etkili olduğu bilinen sanat ve müzik eğitimi yoluyla, çocukların orkestra ve koro düzeni içinde iş birliği, dayanışma ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Farklı seslerin ahenkle bir araya geldiği gibi, bireylerin de karşılıklı anlayış ve uzlaşma ile yaşayabileceği barış ve hoşgörü kültürünün kazandırılması hedefleniyor.



KORO ÜYELERİ HAFTA SONU İKİ GÜN EĞİTİM ALIYOR



Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, yetenekleri doğrultusunda koro ve Türk Sanat Müziği Topluluğu, Türk Halk Müziği Topluluğu, Batı Müziği Orkestrası olarak branşlara ayrılmış olup Şan, Keman, Bağlama, Ud, Klarinet, Kemençe, Kanun, Ney, Kabak Kemane, Ritim, Flüt, Piyano, Gitar, Çello, Kontrbas, Viyola sınıflarında her hafta sonu iki gün eğitim alıyorlar.