Yozgat’ta kara gün! Öğrenci servisi devrildi: 2 öğrenci ve şoför hayatını kaybetti
Yozgat’ın Saraykent ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 öğrenci ile servis şoförü hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı.
- Yozgat'ın Saraykent ilçesinden Söğütlü köyüne giden 66 ADT 198 plakalı öğrenci servisi Söğütlü köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
- Kazada 2 öğrenci ile servis şoförü hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı.
- Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, yaralı öğrencilerden birinin kalça kırığı olduğunu, diğerlerinin durumunun iyi olduğunu belirtti.
- Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
- Servis aracı sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemedi.
Saraykent ilçesinden Söğütlü köyüne seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 66 ADT 198 plakalı öğrenci servisi, Söğütlü köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
OLAY YERİNE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre, 2 öğrenci ile servis şoförü hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı.
VALİ ÖZKAN'DAN AÇIKLAMA
Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Saraykent ilçesinden Söğütlü'ye giden servis aracı tek taraflı kazaya karışıyor. Kazada maalesef 2 öğrencimiz ile servis şoförü vefat ediyor. Geri kalan 7 öğrencimiz yaralı. Birinin kalça kırığı var, diğerlerinin durumlarının iyi olduğu bilgisini aldık." dedi.
Yunus Akseki Takvim.com.tr Yaşam