Sıfır Atık Vakfı’ndan çocuklara özel interaktif tiyatro: “Gelecekten gelen çocuk” okullarda

"KÜÇÜK ADIMLAR BÜYÜK DÖNÜŞÜMLERE KAPI ARALAYABİLİR" MESAJI

Böylece çocuklara bireysel çabaların geleceği değiştirebileceği ve küçük adımların büyük dönüşümlere kapı aralayabileceği fikri aktarılıyor. Oyunun sonunda yeniden ortaya çıkan Ömer, çocukların bugünkü bilinçli davranışları sayesinde geleceğin değiştiğini, parkların yeniden yeşerdiğini ve havanın temizlendiğini müjdeliyor. Gösteri, çocukların geri dönüşüm kurallarını şarkılar ve dans eşliğinde tekrar ettiği renkli bir finalle sona eriyor.



ÇEVRE BİLİNCİ SANAT, HİKAYE ANLATIMI VE ETKİLEŞİMLİ DENEYİMLERLE KALICI HALE GETİRİLEBİLİR

Sıfır Atık Vakfı tarafından yürütülen tiyatro çalışması, çevre bilincinin yalnızca teorik bilgilerle değil; sanat, hikâye anlatımı ve etkileşimli deneyimlerle daha kalıcı hale getirilebileceği anlayışıyla hazırlandı.

Bu kapsamda tiyatro gösterimlerinin ardından çocuklara sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını desteklemek amacıyla cam matara hediye ediliyor. Böylece çocukların tek kullanımlık plastik ürünlerden uzaklaşmaları ve çevre dostu tüketim alışkanlıkları geliştirmeleri teşvik ediliyor.