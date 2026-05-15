Eskişehir'de bir ara sokakta ters yönde seyreden araç, 35 yaşındaki Gökçe Kurtulmuş'u hayattan kopardı (Haberin Fotoğrafları İHA'dan alınmıştır)

GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde Gökçe Kurtulmuş'un hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayda yaralanan sürücü Emine A. ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Eskişehir Yunus Emre devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.