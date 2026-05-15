Maymun resmi koyup “Ayaklarını yıkarım” demiş! Müge Anlı’da Özbek gelin olayı: Ali Bey ‘paçayı’ kurtarayım derken 560 bin TL’den mi oldu?

TikTok'ta başlayan masal, ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosunda büyük bir hesaplaşmaya dönüştü. 560 bin lira dolandırıldığını iddia eden Ali Yavuz ile Özbek eşi Muhayya Hayıtova canlı yayında karşı karşıya geldi. TikTok'ta verilen vaatlerle başlayan evlilik süreci; pantolon paçası krizi, "üstün insan" tartışması ve ziynet eşyalarının akıbetine dair karşılıklı suçlamalarla büyük bir hesaplaşmaya dönüştü. Karı-koca arasındaki yüzleşme izleyicileri şaşkına çevirdi.

Müge Anlı’da Ali Yavuz - Muhayya Hayıtova olayı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan 66 yaşındaki Ali Yavuz, TikTok'ta tanışıp evlendiği Özbekistan uyruklu Muhayya Hayıtova'nın nikahta takılan altınları alarak kayıplara karıştığını iddia etti. Toplamda 560 bin lira zarara uğradığını belirten Yavuz, kendisinden 20 yaş küçük eşinin "ayaklarını yıkarım" vaadine kandığını dile getirdi.

Ali Yavuz dolandırıldı mı?

ATV ekranlarının fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, bugün yine izleyenleri hayretler içerisinde bırakan bir "evlilik mağduriyeti" iddiasıyla sarsıldı. 66 yaşındaki Ali Yavuz, geçtiğimiz yıl sosyal medya platformu TikTok üzerinden tanıştığı ve 3 ay önce resmi nikahla evlendiği Muhayya Hayıtova'nın, nikahta takılan ziynet eşyalarını alarak evi terk ettiğini öne sürdü. 26 yıldır bekar olan ve bir hayat arkadaşı arayışıyla yola çıkan Yavuz, Özbek asıllı eşinin nikahtan hemen sonra kayıplara karışmasıyla adeta yıkıldı.

"MAYMUN GİBİ DE OLSAN KABUL EDERİM"

Ali Yavuz'u bu evliliğe ikna eden sürecin detayları ise stüdyodakileri şaşırttı. Eşinin TikTok yayınlarında "Bir eşim olsa ona güzel yemekler yaparım, elini ayağını yıkarım, her gün ona hizmet ederim" şeklinde vaatlerde bulunduğunu belirten Yavuz, bu sözlere inandığını ifade etti. Hatta kadının yayınlarında bir maymun fotoğrafı paylaşıp "Maymun gibi de olsan kabul ederim" dediğini anlattı. Evliliğe nasıl ikna olduğu sorularına ise Ali Bey, "İnsana hizmet hakka hizmettir dedik, inandık" cevabını verdi.

LONDRA SEYAHATİ DÖNÜŞÜ BOŞ EV ŞOKU

Evlilik süreci ve sonrasında yaptığı harcamaların dökümünü de paylaşan Ali Yavuz, sadece takılar ve masraflar için cebinden 560 bin lira çıktığını iddia etti. Nikahta 55 gram bilezik, gümüş yüzük ve küpe taktığını söyleyen Yavuz, eşinin 8 Nisan'da Londra seyahati dönüşünde evde olmadığını belirtti. Çiftin arasında herhangi bir tartışma olup olmadığı ise merak konusu oldu.

ÇİFT ARASINDAKİ EN BÜYÜK KIRILMA: "PANTOLON PAÇASI"

Ali Bey'in paylaştığı bilgilere göre, çift arasındaki en büyük kırılmalardan biri "pantolon paçası" yüzünden yaşandı. Ali Yavuz, eşinin aldığı bir pantolonun boyu uzun gelince "İşaretleyeyim, sen kendin dik. Paran cebinde kalsın" diyerek müdahale ettiğini anlattı. Muhayya Hayıtova'nın ise "Ben senin emirlerine uymak zorunda değilim, kölen miyim?" diyerek tepki göstermesi üzerine ikili arasında ipler gerildi.

Muhayya Hayıtova altınları çaldı mı?

Ali Yavuz, bu tartışmanın ardından noter yolunu tutarak yeğenine boşanma vekaleti vermek istediğini, ancak eşinin o an özür dileyerek kendisini ikna ettiğini söyledi. Londra seyahati öncesinde barıştıklarını düşünen Yavuz, seyahatten döndüğünde ise eşinin tüm ziynet eşyalarıyla birlikte evi terk ettiğini fark etti.

İnsan her şeyi öğrenmeli

Öte yandan Ali Yavuz'un eşine karşı sert üslubu ve "insan her şeyi öğrenmeli" mantığıyla yaptığı baskılar, Müge Anlı tarafından "70'ine merdiven dayayıp 40 yaşındaki kadına hayatı öğretemezsin, onu el üstünde tutman gerekirdi" sözleriyle eleştirildi.

Ali Yavuz: İnsanlık bu kadar ucuz mu?

Yaşanan tüm bu gerilime rağmen Ali Yavuz, hala bir açık kapı bırakarak eşine canlı yayından seslendi: "Muhayya aramızda yanlış bir şey olduysa düzeltelim, birbirimizi affedelim. İnsanlık bu kadar ucuz mu?"

CANLI YAYINDA YÜZLEŞTİLER

Programın ilerleyen dakikalarında Özbek gelin Muhayya canlı yayına bağlandı ve suçlamalara tek tek yanıt verdi. Muhayya Hayıtova, Ali Yavuz'un kendisine sürekli hakaret ettiğini ve baskı kurduğunu iddia etti. Pantolon paçası tartışmasının detaylarına değinen Muhayya, "Bana kendin dik, terziye gitme diyor. Saçımı kestirmek istedim, ona da kendin kes dedi. Ben nasıl yapayım? O sadece kendisini seviyor" sözleriyle Ali Yavuz'un "tasarruf" adı altındaki baskılarını anlattı.

Muhayya Hayıtova suçlamaları reddetti

Ali Yavuz ise "üstün insan" felsefesiyle kendisini savunmaya devam ederek, "İnsan her şeyi öğrenmeli, elinden her iş gelmeli. Bu bir beceriklilik göstergesidir. Eğer yapmıyorsa uyum sağlamıyor demektir" dedi. Bu sözler üzerine Müge Anlı araya girerek, "Kadın üstün insan olmak istemiyor belki de" diyerek tepkisini dile getirdi.

ALTINLAR İADE Mİ EDİLDİ? VİDEOLU SAVUNMA

Programın en dikkat çeken anlarından biri de "altınların iadesi" tartışmasıydı. Muhayya'nın daha önce tartışma sırasında takılarını Ali Yavuz'a geri verdiği bir video ortaya çıktı. Ali Yavuz ise bu durumu "Dolandırıcı olduğu için o an vazgeçip geri verdi ama sonra yine aldı" şeklinde yorumladı. Muhayya Hayıtova kesin bir dille Ali Yavuz'a geri dönmeyeceğini belirtirken, Müge Anlı da genç kadına boşanma süreci için destek sözü verdi.

MERAK EDİLENLER

Muhayya Hayıtova altınları çaldı mı?

Ali Yavuz altınların çalındığını iddia ederken, Muhayya tartışma sırasında takıları iade ettiğine dair video kayıtları olduğunu savunmuş ve dolandırıcılık suçlamalarını reddetmiştir.

Ali Yavuz'un toplam zararı ne kadar?

Ali Yavuz, evlilik süreci boyunca yaptığı masraflar ve nikahta takılan ziynet eşyalarıyla birlikte toplamda 560 bin lira zarara uğradığını iddia etmektedir.

(Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'e aittir)

Buse Sarı
Buse Sarı Takvim.com.tr Yaşam