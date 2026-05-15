İstanbul'da gelecek şekillendi: WIRED Türkiye sahneye çıktı

Türkiye'nin en büyük medya gruplarından Turkuvaz Medya tarafından hayata geçirilen ve dünyanın en saygın teknoloji ve inovasyon markalarından biri olan WIRED Türkiye, 15 Mayıs'ta Rixos Tersane İstanbul'da gerçekleşen lansman etkinliğinde iş dünyası, teknoloji, girişimcilik ve medya ekosisteminden önemli isimleri bir araya getirdi.

WIRED Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Hülya Güler.( Haberde yer alan fotoğraf Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

HÜLYA GÜLER: WİRED YALNIZCA BİR YAYIN DEĞİL, GELECEĞİN EKOSİSTEMİ

Etkinliğin açılış konuşmalarında WIRED Türkiye'nin yayın vizyonu, teknoloji ve kültür odağındaki yaklaşımı ile geleceğin dünyasına dair perspektifi paylaşıldı. WIRED Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Hülya Güler, WIRED Türkiye'nin yalnızca bir yayın değil; farklı disiplinlerden düşünce liderlerini, yaratıcı endüstrileri ve yeni nesil fikirleri bir araya getiren yaşayan bir ekosistem olmayı hedeflediğini vurguladı.

Güler konuşmasında, "WIRED, yalnızca teknoloji anlatan bir yayın değil; bilim ve teknolojinin dönüştürdüğü dünyayı daha iyi anlamak isteyenler için geleceğe dair güçlü bir bakış açısı sunuyor. Biz de WIRED Türkiye ile insanı merkeze alan, umut veren, ilham veren ve geleceği birlikte şekillendirmeye davet eden bir platform kuruyoruz. Çünkü inanıyoruz ki gezegenimizin en güzel günleri hâlâ gelecekte. WIRED Türkiye Founding Member topluluğu ise kendi alanlarında fikirleri, üretimleri ve vizyonlarıyla fark yaratan isimleri aynı ekosistemde buluşturarak geleceğin hikâyesini birlikte yazmayı hedefliyor." ifadelerini kullandı.

Condé Nast Stratejik İçerik ve Özel Projeler Başkan Yardımcısı Amy Mangino ise konuşmasında, "Condé Nast olarak son yıllarda Vogue ve GQ'nun ardından şimdi de WIRED'ın Türkiye yolculuğuna tanıklık etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Güçlü ve nitelikli gazeteciliğe yatırım yapmak bugün her zamankinden daha fazla vizyon, sorumluluk ve cesaret gerektiriyor. Hülya Güler, Yasemin Gebeş ve tüm WIRED Türkiye ekibi, bu markayı hayata geçirirken büyük bir tutku ve özveri ortaya koydu. WIRED Türkiye'nin çok başarılı bir yolculuğa imza atacağına yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinliğin sabah oturumlarında teknoloji, yapay zeka ve girişimcilik ekosisteminin geleceğine ışık tutan konuşmalar gerçekleştirildi.