"0850" dolandırıcılarına operasyon: 41 şüpheli gözaltına alındı
Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla, vatandaşları "internet altyapı değişikliği" ve "modem ücreti" bahanesiyle ağına düşüren "0850"li dolandırıcılar çetesine darbe indirildi. Yasa dışı panel sistemleri üzerinden ele geçirdikleri kişisel verilerle çağrı merkezi gibi çalışarak tam 32 milyon liralık vurgun yapan suç örgütüne yönelik baskınlarda 41 şüpheli gözaltına alındı.
PANEL SİSTEMİYLE KİŞİSEL VERİLERİ ELE GEÇİRDİLER
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile yürütülen çalışmalar kapsamında, şüphelilerin çağrı merkezi gibi hizmet veren ancak herhangi bir bayilik ilişkisi olmayan yasa dışı "panel" sistemleriyle vatandaşların kişisel verilerini ele geçirdiği belirlendi.
8 İLDE OPERAYON 41 GÖZALTI
Bu kapsamda, internet altyapı değişikliği bahanesiyle "0850"li numaralarla aradıkları vatandaşları modem ücreti adı altında dolandırarak toplam 32 milyon 168 bin 86 lira maddi menfaat temin eden 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Firari 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.