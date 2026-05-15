"0850" dolandırıcılarına operasyon: 41 şüpheli gözaltına alındı

Vatandaşları "internet altyapı değişikliği" bahanesiyle 32 milyon lira dolandıran suç örgütüne yönelik operasyonda 41 şüpheli gözaltına alındı.

PANEL SİSTEMİYLE KİŞİSEL VERİLERİ ELE GEÇİRDİLER

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile yürütülen çalışmalar kapsamında, şüphelilerin çağrı merkezi gibi hizmet veren ancak herhangi bir bayilik ilişkisi olmayan yasa dışı "panel" sistemleriyle vatandaşların kişisel verilerini ele geçirdiği belirlendi.

ʺİnternet altyapı değişikliğiʺ bahanesiyle dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik operasyonda 41 şüpheli yakalandı (Fotoğraf Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır - ARŞİV)

8 İLDE OPERAYON 41 GÖZALTI

Bu kapsamda, internet altyapı değişikliği bahanesiyle "0850"li numaralarla aradıkları vatandaşları modem ücreti adı altında dolandırarak toplam 32 milyon 168 bin 86 lira maddi menfaat temin eden 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 41 şüpheli gözaltına alındı.

Firari 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Tayfun Dastan